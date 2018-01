Stilstand er roden til alt ondt

BRØNDERSLEV: - Prøv det. Prøv det. Fyr den af. Det var den opfordring erhvervskvinden Anna Thygesen kom med til de omkring 150 erhvervsledere med flere, der deltog i nytårskuren i Brønderslev, arrangeret af Brønderslev Kommune og Brønderslev Erhverv & Turisme.

Hun opfordrede til at tage beslutninger.

- Er de forkerte, kan man rette op på det. Men gør noget. Hvis man ikke går noget, og står stille, er det ensbetydende med tilbagegang.

- At den forsagte landmandspige fra Aarhus-egnen, der blev mobbet i skolen, og fik fyldt sin anorakhætte med griseøjne, skulle ende som en aktiv erhvervskvinde, lå ikke i kortene.

Hun fulgte ikke sine søskende, der studerede på universitetet.

- Som ung sagde jeg til mig selv, at der skulle ske noget. Jeg var ved at dø af kedsomhed. Og jeg skal love for, at der skete noget.

- Jeg betragtede mig selv som en god sælger, så det benyttede jeg mig af, da jeg skulle vælge job.

Anna Thygesen fortalte åbent og ærligt om sit største fejltrin - at hun blev erhvervsmanden Kurt Thorsens veninde.

- Senere fandt jeg ud af, at jeg var én af hans mange kærester. Men spændende var den tid.

- Alle troede, at jeg var Kurt Thorsens sekretær, men faktisk var jeg direktør i et af hans spanske udviklingsfirmaer. Den blonde fortrop i Spanien, blev jeg kaldt.

- Jeg kom i medierne, og måtte vidne mod Kurt Thorsen.

Der er også blevet en bog ud af det "Hvor virkeligheden overgår fantasien".

- Efter en tid stjal Stein Bagger så billedet. Det var lidt af en lettelse.

- Bagefter var det umuligt at få job. Jeg var til mange jobsamtaler, men jeg tror mest, det var fordi de gerne ville se, hvad jeg var for én, sagde hun.

- Jeg kunne dog blive ansat i et pyramide-selskab. Men takkede nej. Jeg skulle ikke ind i én af den slags virksomheder.

Men efter den skandaleombruste tid, slog hun sig ned med sit eget kommunikationsfirma.

Anna Thygesen fortalte, at hun har et spændende job, og hjælper mange virksomheder. En af de virksomheder, der trækker på hende, er Lidl, og hun har også i en længere periode stået for Jensens Bøfhus’ markedsføring.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) glædede sig over den fremgang, der er for erhvervslivet.

- Vi har én udfordring. Det er at skaffe job til flygtninge. Her kan I hjælpe os, sagde Mikael Klitgaard med en opfordring til at ansætte flygtninge i firmaerne.

- I er gode ambassadører for Brønderslev Kommune, og I er gode til at fortælle, at Brønderslev er et godt sted at bo.

Formand for Brønderslev Erhverv & Turisme, Arne M. Jensen (S), sagde, at der skal satses på turisme i 2018.

- Det giver arbejdspladser, sagde han.

Arne M. Jensen roste virksomhederne, der er gode ambassadører for kommunen, og skaber mange nye arbejdspladser.

Både Mikael Klitgaard og Arne M. Jensen opfordrede til at snakke sammen på kryds og tværs - at networke.

- Der kan måske komme jobs ud af at snakke sammen. Det er set før, siger de.