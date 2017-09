Stjernestøv i Stenum

STENUM : De kan noget i den driftige landsby Stenum i det yderste hjørne af Brønderslev Kommune.

Lørdagens løvfaldsfestival er endnu et eksempel og denne gang belønnet med stjernedrys.

Alt var godt med blandt andre Michael K og Søs Fenger på plakaten, men med den næste sangerinde havde de måske alligevel scoret lidt over niveau.

- Det er en blanding af fingerspidsfornemmelse og en stor portion held, griner koordinator og friskoleleder, Marianne Hejlesen.

Sarah Mariegaard alias Soleima havde nemlig, mindre end et døgn tidligere, modtaget P3 GULD Award som det største talent på den danske musikhimmel i øjeblikket. Nu stod hun pludselig i Stenum Forsamlingshus foran 200 lokale, heriblandt hendes far, Peter Mariegaard.

Han har haft en finger med i spillet, da aftalen blev lavet i sin tid. Nu var der glædelig gensyn og en stolt far kan konstatere, at datterens karriere for alvor begynder at rykke.

- Selvfølgelig er jeg stolt, men det er også helt uvirkeligt. Hun har imidlertid knoklet hårdt for det, siger Peter Mariegaard.

Soleima har også sine fødder godt plantet på jorden, så sceneskiftet til Stenum Forsamlingshus har hun det godt med.

- Jeg synes det er fedt at spille forskelligt publikum, som lytter anderledes. Men det er nok det mindste sted vi spiller i øjeblikket, konstaterer Soleima.

Løvfaldsfestivalen i Stenum er forholdsvis nystattet og endnu et skud på en solid stamme af sammenhold og foreningsliv i den lille landsby.