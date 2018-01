Støtteforening til sygehus mødes

BRØNDERSLEV: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter holder generalforsamling mandag 29. januar klokken 19 på Restaurant Hedelund i Brønderslev.

Der skal vælges nogle nye til bestyrelsen, og der bliver et indlæg af udviklingsterapeut Helle Rovsing, ansat på Brønderslev Neuroenhed. Støtteforeningen beder om tilmelding på forhånd. Det er muligt at tegne medlemskab, inden generalforsamlingens sættes i gang.

Helle Rovsing fortæller om sig selv:

- Jeg er uddannet fysioterapeut fra Aalborg i 1987.

- Jeg arbejder nu som Udviklingsterapeut inden for apopleksi og neurorehabilitering på Sygehus Vendsyssel.

- Jeg har tidligere arbejdet som afdelings-fysioterapeut ved neurorehabiliteringen, Ringe Sygehus. Jeg har været fysioterapeut ved Skt. Andrews Hospital i Singapore, specialeansvarlig fysioterapeut, akut apopleksi, Svendborg Sygehus og afdelingsfysioterapeut ved Brønderslev Neurorehabiliteringscenter.

- Min særlige interesser er hjerneskaderehabilitering og sundhedspolitik relateret til neurorehabilitering.

-Min baggrund for at være med i bestyrelsesarbejdet er, at jeg mener, at et forum for Neurofysioterapi fremmer specialliseringen og synligheden, og at vi sammen kan flytte noget.

- Mit fokus i bestyrelsesarbejdet er lige nu udfordringen med at udvikle faggruppen til fagligt selskab og muligheden for at skabe synergieffekt ved koordineret kompetenceudvikling.

- Generelt brænder jeg for at få skabt konsensus om definitionen af specialiseret neurofaglig viden inden for neurofysioterapi. Lokalt er det den fremtidige reorganisering af Neurorehabiliteringsindsatsen i Region Nordjylland, der har min interesse.