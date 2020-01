Stolte nørder til DM i fagene

BRØNDERSLEV:Onsdag bliver en ganske særlig skoledag for eleverne i 9. a på Søndergade Skole - der skal klassen nemlig til Aarhus for at overvære finalen i konkurrencen ”DM i Fagene”. Det er en landsdækkende konkurrence, arrangeret af elevorganisationen Danske Skoleelever under overskriften ”De stolte nørder”. Seks af eleverne skal deltage i finalen, mens resten af klassen er med som heppekor og moralsk opbakning til kammeraterne.

De seks deltagere er fordelt på et hold med fire drenge, og to piger, der stiller op individuelt. Amalie Hovaldt skal konkurrere i faget engelsk, og hun har klaret sig godt i den indledende runde.

- Der skulle jeg blandt andet sætte tekster på en video, fortæller hun.

Foto: Henrik Louis

Annelouise Grundtvig er klar til finalen i biologi. I den indledende runde skulle hun blandt andet placere nogle dyr i forhold til fødekæden. Hun har forberedt sig, så godt hun kunne, til finalen.

- Jeg har for eksempel lånt nogle ekstra bøger af min biologilærer, som jeg har læst i, fortæller hun.

Foto: Henrik Louis

Gruppen, der skal dyste i tværfaglige opgaver med elementer fra dansk, matematik, historie, biologi og engelsk, består af Jesper Lehrmann, Jakob Manton, Nikolaj Forslund og Anders Høfler. De har gået i klasse sammen i hele deres skolegang og mener, at netop deres samarbejde og indgående kendskab til hinanden har sendt dem videre til finalen. De er efter eget udsagn med for at vinde og glæder sig til at mærke opbakningen fra deres klassekammerater.

Foto: Henrik Louis

- Og nå ja, så er en tur til Aarhus jo også et dejligt afbræk i den almindelige skolegang, det er rart med en varieret undervisning, siger Anders Høfler.

Drengene har også forberedt sig og trænet:

- Ja, vi har trænet ved at gå i skole i ti år, griner de.

Foto: Henrik Louis

9. a’s klasselærer er Irene Kokholm, der også glæder sig over sine elevers indsats.

- Jeg synes, at det er flot, at de alle seks har klaret sig igennem den indledende runde og jeg glæder mig til, at hele klassen skal med for at heppe på dem ved finalen.