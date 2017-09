Stor dusør i giftsag

STORE VILDMOSE: - Det er noget forfærdeligt svineri, så synderen skal findes. Det siger falkoner Flemming Salomonsen fra Falkonertjenesten i Hadsund, der har udsat en dusør på 50.000 kroner for oplysninger, der kan føre til, at politiet finder frem til synderen eller synderne i den omfattende giftsag fra Store Vildmose.

- Kongeørne og havørne er nogle af dem, der let kunne bliver offer for nervegiften, der er anbragt i fisk, siger han. Der er ingen tvivl om, at giften er anbragt på stedet for at slå rovfugle ihjel. Men det kunne jo også være gået ud over mennesker.

- Giften er ekstrem farlig, og den har forgiftet søen langt ud i fremtiden. Vi kender slet ikke følgerne i denne sag.

Flemming Salomonsen bemærker, at der kun er fire-fem ynglende kongeørne-par i Danmark, og ét af parrene holder til netop i den nordlige del af Store Vildmose. Han har selv været på stedet for at følge det ynglende ørnepar.

Falkonertjeneste er et firma, der arrangerer shows med ørne, ligesom der med falke fjerner måger fra byer, hvor borgere er hårdt plaget af måger.

I forvejen har Brunder Nedbrydning i Brønderslev udsat en dusør på 5.000 kr. i sagen. Der kan rettes henvendelse til Nordjyllands Politi på 114 med oplysninger, der kan føre til opklaring af sagen.