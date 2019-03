Stor jobmesse i Brønderslev

BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommune og Brønderslev Jobcenter oplyser i en pressemeddelelse, at Brønderslev Jobcenters jobmesse 19. marts bliver rekordstor.

Man forventer, at der kommer 4-500 deltagere, som kan besøge mere end 60 forskellige stande med alt fra virksomheder, over fagforbund og skoler. For både jobsøgende og virksomhed kan det ifølge Jobcenteret være en fordel at være med til messen, hvor Frits Danielsen fra Basis Tryk i Dronninglund endte med at ansætte en, som talte med ham på sidste års jobmesse.

- Vi er altid på udkig efter dygtige folk, og Jobmessen er et godt sted at møde dem, der gerne vil i arbejde. Vi deltager derfor også på dette års messe og i øvrigt i en masse af Jobcenterets øvrige aktiviteter. Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde. For problemet er ikke kun arbejdsløshed men også rekrutteringsmangel, oplyser Frits Danielsen i en pressemeddelelse.

Rekruttering er vigtigt for Jobcentret og derfor vil deltagende virksomheder mødes fra kl. 8.45 med oplæg fra både Jobcenter og virksomheder om rekruttering – en problemstilling der ikke mindst er relevant inden for mange håndværksfag.

Jobmessen finder sted i Brønderslev Hallerne 16. marts, hvor den vil blive åbnet af borgmester Mikael Klitgaard kl. 10.00