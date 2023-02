Stor kabale: Fem nordjyske varehus-chefer har skiftet job

NORDJYLLAND:Kunderne i fem nordjyske varehuse har skullet lære nye navne, hvis de jævnligt frekventerer deres lokale Føtex og vil i tale med varehuschefen.

Den store nordjyske kabale blev lagt pr. 1. februar og er sket, fordi flere havde luftet ønsket om at prøve kræfter med noget nyt.

Som regionschef Henrik Nissen, der der har ansvaret for 17 Føtex-varehuse i Midt- og Nordjylland, har forklaret Nordjyske:

- Det er ikke fordi, at de har været kede af deres arbejde - men jeg vidste, at vi havde nogle gutter gående, som måske godt kunne tænke sig nogle nye udfordringer, hvis muligheden en dag bød sig

Mere gang i nonfood

Nu er alle så begyndt på deres nye lokationer - en af dem er Kim Eugen Pfänner, der har skiftet Nørresundby ud med Brønderslev.

- Jeg ville gerne prøve noget nyt for at udvikle mig personligt og holde mig skarp - og jeg har haft en rigtig god start den første uge, lyder det fra Kim Pfänner.

Kim Pfänner kommer fra en stilling som varehuschef i Føtex i Nørresundby. Foto: Torben Hansen

De to Føtex'er kan ved første øjekast minde meget om hinanden; de er begge af nyere dato og størrelsesmæssigt adskiller de sig heller ikke meget, men:

- I Aalborg-området er butikken mere en del af massen, mens man i Brønderslev er mere lokal - her er jeg mere købmand, og det er den store butik i byen, lyder det fra Kim Pfänner, der er gået fra at have ansvaret for en hel del yngre medarbejdere i Nørresundby til en mere fasttømret flok i Brønderslev.

Desuden er der også mere gang i nonfood-salget, da der eksempelvis ikke lige er en Elgiganten i nærområdet i Brønderslev.

Intet mindre end 148 ansatte er der i Føtex i Brønderslev.

Skiftede branche

Kim Pfänner har tidligere arbejdet i Salling Group i blandt andet Holstebro, Hjørring og Holbæk. I ti af årene som varehuschef i Føtex: En kort periode i Holbæk, derefter i Føtex Food i Hasseris og de seneste godt fem år i Nørresundby, inden skiftet til Brønderslev.

Privat bor han i Hjørring med hustruen Britta, og de har to børn, der har forladt reden.

Torsdag fylder Kim Pfänner i øvrigt 54 år, og der er flere mærkedage på vej i år: I efteråret kan han både fejre sølvbryllup med konen og 30 års ansættelse ved Salling Group.

I en fjern fortid har han arbejdet i Brønderslev - i en anden branche:

- Jeg er udlært kok fra Hotel Phønix i Brønderslev, men på et tidspunkt fandt vi ud af, at jeg nok skulle lave noget, så jeg fik arbejdstider, der passede bedre til familieliv, fortæller Kim Pfänner.

Den store kabale

Den store, nordjyske Føtex-kabale blev sat i gang, da Kristian Lygum Pedersen, der ellers havde været en halv snes år i Føtex i Aalborg Øst, landede jobbet som varehuschef i Føtex på Nørrebro i København.

Erik Ernst Jensen, som ellers har huseret i Føtex Eternitten, blev ny varehuschef efter Kristian Lygum Pedersen i Aalborg Øst.

Thomas Nøhr Andersen er i stedet rykket ind som varehuschef i Føtex Eternitten, men har så forladt Føtex Slotsgade, hvor Søren Flodgaard er blevet ny varehuschef. Han har vinket farvel til ansatte og kunder i Føtex Brønderslev, hvor Kim Eugen Pfänner har taget over.

Ny varehuschef i Nørresundby er blevet Andreas Sondrup Kurinow.