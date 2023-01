Stor kæde gør klar til at slå dørene op til ny butik: Melinda skal være butikschef

BRØNDERSLEV:Det er ikke til at se det udefra, men indenfor bliver der arbejdet på højtryk i den gamle Thansen butik i Østergade i Brønderslev, som skal omdannes til en Maxi Zoo.

Maxi Zoo overtog lejemålet efter nytår, og der er nu helt hvidt og tomt indenfor, mens håndværkere er i gang med arbejdet. Snart kommer inventaret, og butikken bliver bygget op og indrettet med varer, så den står klar til åbning 22. februar.

Arbejdet med at gøre den nye Maxi Zoo klar er i gang. Foto: Lars Pauli

Melinda Hansen skal være butikschef i den ny butik, og det ser hun frem til.

- Jeg glæder mig helt vildt meget, fortæller Melinda Hansen, der indtil nu har været i Maxi Zoo i Hjørring, hvor hun også er udlært.

Hun er glad for kombinationen af at arbejde med dyr og mennesker i butikken.

- Dyr er min passion. Jeg brænder for dyr og deres velfærd, fortæller hun.

butikschef Melinda Hansen og distriktschef Marie Olsen glæder sig til at byde kunderne indenfor i den ny butik. Foto: Lars Pauli

Butikken i Brønderslev bliver anderledes end den i Hjørring, fordi den bygges efter Maxi Zoos nye måde at lave butikker på og får et helt andet layout, som bliver mere minimalistisk og rolig for øjet.

- Man kan se hele butikken og er aldrig i tvivl om, hvor personalet befinder sig, fortæller Melinda Hansen.

Butikken bliver også hvid i stedet for grøn, som Maxi Zoo plejer at være.

Maxi Zoo Maxi Zoos største område er hund og kat, men de har også varer til gnavere og fisk, og så er der også ting og foder til havens vilde fugle.

De sælger blandt meget andet foder, legetøj, snacks og ting til transport.

Maxi Zoo i Brønderslev åbner på Østergade 64, hvor thansen tidligere lå, 22. februar.

Maxi Zoo har i forvejen butik i syv nordjyske byer - nærmest Brønderslev er det i Hjørring og Nørresundby.

Butikken i Brønderslev bliver nummer 67 i Danmark.

Maxi Zoo er en stor europæisk kæde, der er i flere end ti lande og tæller knap 2000 butikker. VIS MERE

Dyreglade ansatte

Det er ikke tilfældigt, at butikken i Brønderslev får en butiksleder i spidsen, som kommer fra en anden Maxi Zoo.

- Vi prøver at udvikle på vores egne talenter, så de kan se en karrierevej hos os, fortæller Marie Olsen, der er distriktschef for 11 butikker.

Der arbejdes for tiden med at gøre bygningen klar til åbningen. Foto: Lars Pauli

Den nye butik får seks ansatte, hvoraf de tre kommer fra andre Maxi Zoo butikker.

- Vi prøver altid, når vi åbner ny butik, at få nogle fra vores egne butikker. Det er den måde, vi får vores værdier til at leve fra dag et af, fortæller Marie Olsen, der fortæller, at det handler om at de ansatte har en energi, hvor kunderne kan mærke, at de går op i det.

Grise og kælepapegøjer

Og ja - den kommende butikschef i Brønderslev har selv dyr derhjemme.

- Jeg har en hund, en Alaska Malamute. Jeg er vokset op med dyr, og det har altid været en del af mit liv, fortæller Melinda Hansen.

- Man kan ikke være i Maxi Zoo uden at have kærlighed til dyr. Det er et krav, siger Marie Olsen.

Butikken opfordrer også til, at kunderne tager deres dyr med ned i butikken.

- Vi har også hundevægte. Det kan være svært at få vejet især store hunde derhjemme, fortæller Marie Olsen.

Maxi Zoo åbner ny butik i Brønderslev. Foto: Lars Pauli

Melinda Hansen peger på, at det også er nemmest, at hunden er med, hvis den skal prøve seler eller jakker.

- Så kan vi hjælpe dem med, hvordan det skal sidde.

Begge har haft hyggelige oplevelser med besøg af kundernes dyr.

- Det behøver ikke kun være hunde og katte. Jeg har oplevet i Hjørring, at en havde sin kælepapegøje med. Det var hyggeligt og anderledes, fortæller Melinda Hansen.

- Jeg har engang været med til at prøve seler på grise, supplerer Marie Olsen.

Stor interesse for vilde fugle

Placeringen i Brønderslev er blandt andet valgt, fordi byen har et stort opland.

- Vi har længe gerne villet have en butik mere i det nordjyske. I Brønderslev kommer der flere og flere butikker, og der bliver udbygget. Derfor giver det mening, at vi også skal ligge her, fortæller Marie Olsen.

Butikken får et Meat Corner, hvor man kan købe råt foder, og der bliver fokus på, hvordan man kan mixe tørkost og vådfoder til hundene. Hele området med fodring er i udvikling, og her vil Maxi Zoo gerne følge med.

Der er brug for en del håndværkere for at få butikken klar. Foto: Lars Pauli

- Forbrugerne søger noget andet i dag, end de gjorde for år tilbage. Der er andre måder end kun tørkost, fodring er også en del af aktiveringen, forklarer Marie Hansen, der forklarer, at hunden har en mængde af energi, der skal bruges hver dag - noget af det kan gøres ved for eksempel at lade hunden gnave på en knogle.

I butikken vil man også gøre mere ud af foder og ting til de vilde fugle i haven.

- Vi har oplevet et større salg, og der er flere, der tænker på fuglene i haven. Vi vil gerne være med til at give inspiration, fortæller Melinda Hansen.

Åbningen 22. februar bliver markeret med åbningstilbud og gratis snackspande til de første 100 kunder.