Stor opbakning til Rema

BRØNDERSLEV: Rema 1000 i Brønderslev Syd har fået en støttegruppe på facebook, hvor over 500 mennesker bakker op om, at man vil beholde købmand, Torben Holst og hans førstemand Mikkel Holst. Købmanden er som tidligere fortalt i NORDJYSKE blevet opsagt af Rema 1000-kæden og skal stoppe til oktober.

Det har givet rigtig mange reaktioner på de sociale medier, hvor folk er kede af og kritiske overfor, at de to købmænd skal stoppe.

Birgitte Hasselgaard, Brønderslev, har oprettet støttegruppen.

- Der har været et ramaskrig, og jeg tænkte, at der måtte kunne gøres noget for at støtte dem, fortæller hun.

Men hvorfor går folk så meget op i en dagligvarebutik, at nogen ligefrem fortæller i debatterne, at de har skrevet til hovedkontoret eller overvejer at finde et nyt sted at handle?

- Jeg tror, det er, fordi det er den dejligste butik. De er altid smilende og venlige, og er der noget, vi ikke kan finde, så er de der altid med en hånd. Man føler faktisk, man er en stor familie. Her i huset hedder det ikke "vi skal op til Rema", men at "vi skal op til Torben", fortæller Birgitte Hasselgaard, der altid føler sig velkommen og altid får en sjov bemærkning med i butikken.

