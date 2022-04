Stor udstilling er tilbage: Her plejer folk at stå i kø for at købe kunst

BRØNDERSLEV:Efter en ufrivillig corona-pause på to år kan arrangørerne bag påskeudstillingen på Brønderslev Gymnasium melde, at der igen bliver påskeudstilling i 2022.

- Påskeudstillingen i Brønderslev er blandt landets ældste påskeudstillinger, og det er i år den 45. kunstudstilling på Brønderslev Gymnasium. Kunstudstillingen er en stor nordjysk kulturbegivenhed - en begivenhed, som hvert år besøges af flere tusinde personer. Den er så populær, at der de sidste mange år på åbningsdagen, har været en stor kø foran indgangen for at komme først ind og se og eventuelt købe af den udstillede kunst, oplyser arrangør John Laursen, der også er kunstmaler.

Han fortæller, at kunstudstillingen i Brønderslev har tradition for at have et rigtigt stort salg.

- Alt er til salg. De kommer løbende ind, som om det er et udsalg. De seneste ti år har der stået 100 mennesker udenfor i kø for at komme ind, og det er fordi vi har nogle faste udstillere. Dem ved de lige hvor er, og de stiller sig i kø for at købe, fortæller John Laursen.

Han har selv stået for udstillingen i 30 år, og han anslår, at salget i den tid nok er vokset med 50 gange.

- Der er stor kunstinteresse, konstaterer John Laursen, der giver som eksempel, at en fynsk keramiker hvert år får så godt som udsolgt.

- Han kommer med en hel masse, og så er der tre ting tilbage. Vi har nogle gode kunstnere, som folk kan lide, det er måske dét, det handler om, mener han.

Prismæssigt kan man finde værker på udstillingen i spændet fra cirka 700 kroner og op til 15.000 kroner.

- Alene på åbningsdagen plejer besøgstallet at ligge på 1600-2000 besøgende, så interessen er stor. De besøgende kommer fra mange egne af landet, og mange kommer heldigvis igen år efter år, oplyser John Laursen.

Han peger på, at Brønderslev Gymnasium er en god ramme at have en kunstudstilling i.

- Der er højt til loftet og mange gode lysindfald fra såvel ovenlys som vinduer fra gulv til loft.

Der deltager i år 25 kunstnere, som udstiller oliemaleri, akvarel, keramik, skulptur og glas.

Syv-otte faste kunstnere har deltaget på påskeudstillingen i Brønderslev gennem rigtig mange år, nogle af dem i alle årene.

De udstillende kunstnere er i år:

Hanne Astrup, Eva Bendt, Jens Brammer, Sidsel Brix, Charlotte Bruun, Line Holtegaard, Dorte Jensen, Lars Kalmar Kastanje, Eydna Kjelnæs, Torben Klostergaard, John Laursen, Merete Lundvig, Britta Madsen og Søren Gøttrup, Simon Maltha, Martin Mølgaard, Mogens Nielsen, Jette Reinert, Birthe Rågård, Marianne Lydom Schultz, Helene Stigel, Dorte Stiller, Ghita Beck Svensen, Knud Erik Sørensen, Vita Valdmane og Leif Vange.

Udstillingen er åben 14. til 17. april kl. 10-17 og 18. april kl. 10-16.