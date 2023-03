Stort boligprojekt slipper ikke for dyr tilslutning

Bygherren bag et stort boligprojekt med i alt 80 nye boliger i det nedlagte Dronninglund Sygehus slipper ikke for tilslutte boligerne fjernvarme hos Dronninglund Fjernvarme.

Bygherren forsøger at undgå fjernvarmetilslutning, fordi fjernvarmen fra Dronninglund Fjernvarme fortsat er meget dyr. I stedet vil bygherren forsyne de mange nye lejligheder med varme og energi fra varmepumper og solceller på tagene.

- Regeringen anbefaler, at så mange borgere som muligt bliver tilsluttet fjernvarme, så derfor holder vi fast i, at de nye boliger i Dronninglund også skal tilsluttes fjernvarme, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Peter Stecher (K).

Han understreger imidlertid, at der ifølge den gældende lokalplan er tilslutningspligt, men ikke aftagerpligt.

- Bygherren skal tilsluttes fjernvarme og betale den faste afgift, men han er ikke forpligtet til at købe fjernvarmen og kan dermed også vælge en anden varmekilde, siger Peter Stecher.

Men det er ikke mindst den høje faste afgift, der er med til at gøre det til en dyr omgang. Bygherren har modtaget den første aconto-regning på 321.000 kroner for de første 2300 kvadratmeter af det nye boligprojekt, der i alt omfatter 8000 kvadratmeter. Ud af den regning udgør den faste betaling - uanset forbrug - cirka en tredjedel.

- Det er for dyrt og heller ikke bæredygtigt at få fjernvarme fra Dronninglund Fjernvarme, siger bygningsrådgiver for bygherren, Dennis Engmann.

Bygherren MVE Holding Aps venter at have de de første 13 boliger i det nedlagte sygehus klar til sommer.