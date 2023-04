Stort køkkenfirma investerer kraftigt

JERSLEV:Køkkenvirksomheden JKE med produktion i landsbyen Jerslev ved Brønderslev er i gang med massive investeringer i udvidelser på det nordiske marked.

Virksomheden med godt 100 ansatte har netop præsenteret sit tredje overskud i træk. Overskuddet for 2022 blev et plus på 4,4 mio. kr. mod 12,9 mio. kr. i 2021.

Det lavere resultatet skyldes, at virksomheden har investeret massivt i vækst på det svenske marked, og så har JKE - som resten af branchen - været mødt af uforudsigelige markedsvilkår med væsentlige omkostningsstigninger på råvarer, fragt og energi.

- Bag resultatet ligger en stor holdindsats, som vi er stolte over, selv om bundlinjen er mindre end året før, forklarer Freddy Lauridsen, der er administrerende direktør hos JKE.

Administrerende direktør Freddy Lauridsen Foto: JKE

Investering i fremtiden

I 2022 har JKE investeret et større millionbeløb i forbindelse med etablering på det svenske marked. Her har JKE etableret sig i 32 butikker med køkkenudstillinger og en række materialer målrettet det svenske marked.

- Den markante tilstedeværelse i Sverige styrker vores position i Norden og fundamentet for vækst. JKE er netop blevet kendt for at designe køkkener i samarbejde med nogle af de dygtigste designere og arkitekter i Norden, siger Freddy Lauridsen.

overskud tre år i træk trods store investeringer Foto: JKE

Bæredygtig produktion

Virksomheden har også stort fokus på at producere så bæredygtigt som muligt, samt i naturlige materialer. Eksempelvis var den nordjyske køkkenvirksomhed først på markedet med køkkener, hvor linoleum blev løftet op fra gulvet til låger og skuffer.

Linoleum er et naturmateriale, der er lavet på baggrund af linolie og harpiks, blandet med kalk-, sten- og træmel. På samme måde fylder certificeret, europæisk træ meget i sortimentet.

Produktionen i Nordjylland er CO2 neutral. JKE vil i år også nå målsætningen om, at 99% af materialerne i JKE-køkkenerne skal være genanvendelige.

Flere køkkenbutikker

JKE har i dag 85 butikker/salgssteder i Danmark og resten af Norden.

I Danmark vil JKE også udvide med flere køkkenbutikker i fremtiden og holder øje med en række byer landet over. Det er bl.a. byer som København, Glostrup, Næstved, Slagelse, Esbjerg, Silkeborg, Herning, Holstebro, Aabenraa og Randers.

- Vi ønsker ikke at åbne nye butikker for enhver pris, men gør det gerne i takt med, at vi finder dygtige forhandlere, som brænder for at åbne en køkkenbutik i en god by, siger Freddy Lauridsen.