Stort marked definitivt aflyst

- Der er ingen grund til at trække det længere, siger formand for Store Brønderslev Marked, Carsten Overgaard, mandag aften til NORDJYSKE.

Siden regeringen nedlagde forbud mod store forsamlinger ind til slutningen af august, har han kæmpet for at årets Brønderslev Marked skulle gennemføres i midten af september, men nu kaster formanden definitivt håndklædet i ringen.

- Vi har undersøgt muligheden for at udskyde, men med de meldinger, der er kommet indtil nu, er der stadig så stor usikkerhed omkring afholdelsen af så store arrangementer som vores marked er, at vi har valgt at aflyse, siger han.

Carsten Overgaard er ked af aflysningen, som især for konsekvenser for de frivillige foreninger, som hvert år hjælper til og tjener penge til klubkassen.

- Vi har omkring 20 medlemsforeninger, som nu går glip af nogle penge. Det er dem, det går værst udover, siger han.

Nu håber formanden på, at alt er ved det gamle, når kalenderen viser 2021.

- Hvis der er mulighed for det til den tid, så vender vi tilbage med et stort marked i 2021, præcis som vi plejer, siger han.