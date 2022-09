Stort marked har fået fat i nye gæster og gør klar til at slutte af med Kandis-fest mandag aften

BRØNDERSLEV: Mandag er sidste dag på Brønderslev Marked, og byens dagplejere og børnehaver var traditionen tro inviteret til underholdning og hygge om dagen.

Mandag bød på underholdning til børnene. Foto: Bente Poder

Og mandag aften er der fest: Her spilles der igen op til dans i det store telt, og Michael Wittrup fra markedsudvalget forudser fulde huse, for sådan plejer det at være, når det store trækplaster spiller - det er igen i år Kandis, der lukker og slukker ballet i Brønderslev.

- Vi forventer, at der kommer rigtigt mange til Kandis-fest. Johnny har været ekstremt meget i medierne nu her, men også bare fordi de er nogen, der hører til her, og der er også mange, der har spurgt efter, om de kommer igen. Vi glæder os til de kommer, de hører til markedet, mener Michael Wittrup.

Mandag kort før middag kunne han gøre en positiv status over årets marked.

- Den foreløbige status er, at vi er utroligt tilfredse med det her marked. Vi har haft et godt marked på den måde, at der har været rigtigt mange mennesker, og vi har været rigtigt glade for godt vejr alle dage. Og vi hører i øresneglen, at vores medlemsforeninger har tjent godt med penge, siger Michael Wittrup.

Brønderslev Marked melder om nogle gode dage. Foto: Bente Poder

Han hæfter sig også ved, at man har fået fat i nye markedsgæster.

- Der er kommet flere unge mennesker til vores marked. Det var vi set fredag, som er de unges dag, men også lørdag, siger Michael Wittrup, der også oplever, at der har været mange gæster fra andre steder end Brønderslev.

- Vi tror på, at grunden til, at vi har haft et godt marked er, at mange af dem, der kom sidste år, fordi der ikke havde været andet i lang tid, måske har fundet ud af, at det er sjovt at komme til Brønderslev Marked og har taget venner med. Vi hører, at der var mange, der stod af toget i Brønderslev, også fra Aalborg. Det er klart, at det er vi rigtigt glade for, siger Michael Wittrup.

Sidste år fandt Brønderslev Marked sted lige efter, at coronarestriktionerne blev afskaffet.

Kandis har spillet på Brønderslev Marked i cirka 30 år. De spiller i aften fra klokken 18 til 22.

Brønderslev Marked sluttes af med et festfyrværkeri efter Kandis-festen.