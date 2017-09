Stort nederlag til Hot Shots

BRØNDERSLEV: BFC Vendsyssel Hot Shots indledte sæson 2017-2018 med et nederlag på hjemmebane, til samme hold som klubben mødte, og besejrede, i sidste sæsons bronzekamp, Sunds Seahawks.

Resultatet ved slutfløjt lød på 4-9 hvilket dækkede over to jævnbyrdige perioder og en 3. periode, hvor Brønderslev-mandskabet mere eller mindre tabte hovedet. Periodens resultat blev 0-4 efter en kollektiv nedtur, hvor Sunds Seahawks, inden der var spillet fem minutter havde scoret tre gange, og bragt sig i spidsen med 4-8.

Kampen begyndte ellers godt for hjemmeholdet der førte både 1-0 og 2-1, ved mål af Jan Krejcicek. Periodens resultat blev 2-2, idet det lykkedes udeholdet at få udlignet, inden 1. periodes slut fløjt.

I 2. periodes start fik BFC en lille forsmag på udeholdet stærkeste våben, den lynhurtige spilvending, ved boldtab af modstanderen, og ikke mindst Mikkel Skov, der med sit hurtige antrit, forstår at finde en medspiller, fik vist sine evner og inden for to et halvt minut scorede Sunds Seahawks to gange til stillingen 2-4.

Stille og roligt fik Brønderslev-mandskabet arbejdet sig ind i kampen, Først scorede Anton Madsen til stillingen 3-4 og tre minutter senere udlignede Niklas Knøsen til stillingen 4-4, den stilling holdt til 50 sekunder før periodefløjt hvor det igen lykkedes Mikkel Skov at drive gæk med Brønderslev-forsvaret og score til stillingen 4-5, en kold spand vand, efter at hjemmeholdet i 12. minut havde vist hvor skabet skulle stå.

Brønderslev-mandskabet var fra 3. periodes start indstillet på at få ændret på det resultat, men der var spillet under 1. min da Sunds Seahawks bragte sig yderligere foran til stillingen 4-6, det medførte et hovedløst pres på Sunds målet men det medførte også store blottelser i Brønderslev forsvaret og inden for to et halvt minut scorede udeholdet yderligere 2 mål til stillingen 4-8.

- Hjemmeholdet pressede på for at ændre på resultatet men det medførte kun en yderligere scoring til udeholdet, så slutstillingen blev 4-9, et unødvendigt stort nederlag der heller ikke helt er et udtryk for spillets og chancernes fordeling, udtaler klubbens formand, Jeppe Bisgaard, på vegne af holdledelsen.

Næste kamp for BFC Vendsyssel Hot Shots, bliver på lørdag 23. september mod Hvidovre i Hvidovre.

- Det bliver en stor men ikke umulig opgave, hvis holdet formår at lade bolden rulle og med tålmodighed venter på de chancer der altid vil opstå, samtidigt med at man er mere påpasselige i forsvaret, fastslår Jeppe Bisgaard.