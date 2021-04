Stort nordjysk håndboldstævne aflyst

DRONNINGLUND:De herskende coronarestriktioner blev en for stor mundfuld for afviklingen af Dronninglund Cup 2021. Det har arrangørerne bag den store håndboldcup måtte sande i disse dage.

Derfor har en aflysning af årets arrangement været eneste udvej for håndboldstævnet, der normalvis huser over 200 håndboldhold fra hele verden.

- Det er med tungt hjerte, at vi i dag (torsdag, red.) må meddele, at Dronninglund Cup ikke kan finde sted i år. Alt andet er imidlertid urealistisk i betragtning af de herskende forhold. Vi havde håbet i lang tid, Så det føles tomt og trist at skulle tage beslutningen om at annullere, siger Simon Aagaard, der er leder af Dronninglund Cup, i en pressemeddelelse.

Stævnet skulle i år været holdt fra 12. til 17. juli, men der bliver altså ikke hverken ude- eller indehåndbold i og omkring Dronninglund Hallerne i år. I hvert fald ikke i forbindelse med Dronninglund Cup.

- Det havde selvfølgelig været vores håb at kunne afholde Dronninglund Cup i år - omend i et mindre format end normalt. Det havde været både vores og vores deltageres ønske at gennemføre turneringen, men sundhed og sikkerhed er selvfølgelig altid vores højeste prioritet, siger Simon Aagaard.

Den seneste udgave af Dronninglund Cup i 2019 havde deltagelse af over 220 hold og 3000 spillere fordelt på 17 lande. Netop de mange deltagere fra så mange forskellige lande har været én af grundstenene i Dronninglund Cup.

- Derfor er Dronninglund Cup et meget værdsat mødested for unge mennesker fra hele verden. Behovet for den slags møder og oplevelser er vigtigt for unge mennesker, og vi forstår den skuffelse, som mange føler nu, når begivenheden aflyses, siger Simon Aagaard.

Han og den øvrige ledelse i Dronninglund Cup håber, at stævnet kan afvikles på normal vis i 2022. I så fald sker det i dagene fra 11. til 16. juli 2022.