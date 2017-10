Stort pengebeløb stjålet fra hæveautomat

BRØNDERSLEV: Der er blevet stjålet et større pengebeløb ved et usædvanligt tyveri fra en hæveautomat i Brønderslev.

Det er hæveautomaten, som sidder på facaden til Sparekassen Vendsyssel på Albani Plads i Brønderslev, som natten til lørdag er blevet brudt op på en måde, så der er gået mere end døgn inden det blev opdaget.

- Vi er ved at finde ud af hvordan tyveriet har kunnet lade sig gøre. Det ser ganske professionelt ud. Tyveriet er sket på en måde, så man har omgået alarmen og bagefter har man slettet sporene. Der er lavet et hul foran på automaten, som efterfølgende er blevet dækket til igen, uddyber politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Det betød, at tyveriet først blev opdaget mere end et døgn senere. Tyveriet skete fra klokken 01.52 til 02.11 natten mellem fredag og lørdag, men først søndag klokken 15 blev der slået alarm.

- Folk har måske bare konstateret at automaten ikke virkede og så gået igen, for vi formoder at automaten ikke virkede efter tyveriet, siger Peter Skovbak.

Han mener dog ikke at folk bør være nervøse for at deres kreditkort er i fare for at blive misbrugt, hvis man har stukket dem i hæveautomaten efter tyveriet.

- Nej, der ikke noget der tyder på at der er tale om skimming, hvor koder og kort aflures, siger politikommissæren.

Efterlyser vidner til tyveri

Der er overvågning fra sparekassen, som viser to maskerede mænd iført store jakker, bearbejde hæveautomaten.

- Vi efterlyser vidner som har set noget natten mellem fredag og lørdag, de 20 minutter hvor tyveriet fandt sted, men også vidner som muligvis har set noget inden eller efter. Det kan være, hvis hæveautomaten er blevet gjort klar, biler der holdt i nærheden eller hvis nogen har uvist mistænkelig adfærd. Så er vi meget interesseret i at høre fra folk, siger Peter Skovbak.

Tyveriet er så specielt at politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn ikke selv har set noget tilsvarende tidligere.

- Måske har der været et lignende tilfælde hos Midt- og Vestsjællands Politi, det skal vi have undersøgt. Vi havde også selv et tilfælde tidligere på året, hvor nogen også havde forsøgt at bearbejde en hæveautomat. Men dengang blev der ikke stjålet noget, og jeg formodede, at nogen havde forsøgt at aflure koder og kort. Men måske kunne det godt ligne det her, funderer politikommissæren.