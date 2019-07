Stort slagsmål på station: Politiet talstærkt til stede

BRØNDERSLEV: Nordjyllands Politi er mandag aften til stede på stationen i Brønderslev med adskillige patruljer efter et større slagsmål mellem seks-syv unge. Det fortæller vagtchef Karten Højrup Kristensen.

- Vi får anmeldelsen 19.22 fra et vidne på Banegårdspladsen om, at der er et slagsmål. Vi får nogle få andre opkald om, at der blandt andet er set en kniv, der er blevet brugt deroppe.

- Da vi kommer derop, så er alle parter forsvundet. Vi er talstærkt til stede nu her (mandag aften kl. 21.15, red) og vi har foreløbig haft kontakt til fire personer, der har været involveret i slagsmålet. Vi har fat i to forurettede, hvoraf en har et overfladisk sår på hagen efter brug af kniv.

Karsten Højrup Kristensen fortæller, at man mandag aften ved 21-tiden ikke har overblik over, hvad årsagen til slagsmålet har været. Der er tale om unge mænd i alderen 16-20 år, der var involveret i bataljen.

Arbejdet med at opklare, hvorfor de unge røg i totterne på hinanden, fortsætter mandag aften og tirsdag.