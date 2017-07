Stort vandspild

BRØNDERSLEV: Brønderslev Vandforsynings tab i ledningsnettet er stadig uacceptabelt høj, men det er svært at finde brudene.

- Vi er stadig ikke i mål med at opspore alle brud, men der arbejdes systematisk herfor på flere fronter. Vandtabet var i maj og juni måned 8 procent, men målet er snarest at komme under 4 procent igen.

- Der pågår løbende lækagesøgning, blandt andet i området ved Kraghede. Selv om der findes et vandbrud ved Kraghede fortsætter detektivarbejdet, da dette brud højst kan tegne sig for et tab på to procent-point.

- Et andet problematisk område synes at være i forbrugsområdet, der forsynes via centralen på Eventyrvej. Vi opfordrer alle forbrugere til at melde ind, hvis de observerer noget, der kan tyde på vandbrud, lyder opfordringen fra formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard (V).