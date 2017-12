Styr på vandet langs Ryå

NORDJYLLAND: Meget tyder på, at de store problemer med oversvømmelser langs Ryå i Vendsyssel er kommet et betydeligt skridt nærmere løsning.

Brønderslev og Jammerbugt Kommuner har godkendt en plan, der skal sikre en bedre gennemstrømning af vandet ud i Limfjorden, så der ikke opstår de problemer, der har været gennem flere år.

Formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K), er tilfreds med, at der nu synes fundet en løsning.

- Vi har haft mange møder, og vi har blandt andet holdt møde med Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev Lystfiskeriforening og LandboNord, hvor der er en positiv holdning til den øgede indsats.

Der bliver en ekstra grødeskæring og bevoksning på åbrinkerne fjernes.

Det er blandt andet denne beplantning, der forhindrer vandets gennemstrømning til Limfjorden. På visse steder er Ryås bredde blevet halveret.

Det har været et stort problem for landmænd i Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner, at deres marker oversvømmes. LandboNord har opgjort afgrødetab på årsbasis til 50 millioner kroner.

- Vi kalder det en dynamisk vandløbsmodel, fortæller Karsten Frederiksen.

Orbicon har udarbejdet en omfattende rapport, der giver en række løsningsmuligheder. Og én af dem, der giver bedst resultat, er at skære grøde oftere samt at fjerne bevoksningen på åbrinkerne.

Hidtil er der kun sket to grødeskæringer, men nu bliver der tre eller måske fire. Og ifølge de ny regler, skal grøden straks samles op, i stedet for at flyde i åen, og dermed give vandløbet "forstoppelse".

Karsten Frederiksen fortæller - med henvisning til rapporten - at vandstanden kan sænkes med ca. 25 centimeter ved blot at skære grøden hyppigere.

Ved at fjerne vegetation på åbrinkerne vandstanden sænkes med 15 centimeter - når vandet står højt.

- Vi skal selvfølgelig overholde de regler, der er omkring paragraf 3-områder, der er langs vandløbet, siger Karsten Frederiksen.

De tre grødeskæringer skal foretages inden 1. juli, inden 25. juli og inden 15. august. Skal der en fjerde grødeskæring til, er det i perioden 15. august-1. oktober. Ifølge de nye regler skal grøden som udgangspunkt skæres helt i bund, men der kan efterlades øer af beplantning af hensyn til fiskeliv.

Der er også lagt op til, at der etableres sandfang i åen, for at forhindre, at der ophober sig sand på åens bund, som også forhindrer vandet i at strømme ud mod Limfjorden. Sandet renses så op i disse sandfang.

En del af grødeskæringen sker med grødeskæringsbåd, men på andre strækninger foregår det med en le eller motoriserede håndredskaber.

Der bliver flere grødeskæringspladser, og grøden skal fjernes fra vandløbet løbende og må ikke drive i åen. Det er aftalt med lystfiskerne, at der skal være passage for fisk, hvor grøden samles op.

Det overvejes at plante træer og buske langs Ryå, så de skygger for vandløbet, og dermed begrænser væksten af planterne i åen.