Sundt liv gennem idræt

HJALLERUP: Fordi man er fyldt 60, kan man stadig spille fodbold. Det blev bevist i Hjallerup Idrætsforening, hvor der tirsdag blev indledt 60+ motionsfodbold. Der var mødt en halv snes spillere op, men tovholder Godtfred Pedersen håber på flere. Der var ret koldt tirsdag.

Initiativet er taget sammen med DGI Nordjylland Bevæg dig for Livet samt Brønderslev Kommune.

Det var projektleder for Bevæg dig for livet, Morten Borregaard Pedersen, der sammen med praktikant Anita Egholm Jensen stod for træningen.

Spillerne fik en gang træning og senere fik de lov til at spille fodbold på kunstgræsbanen.

Godtfred Pedersen var aktiv grand old boys fodboldspiller til han var 65 år.

- Det er godt for helbredet her som 69-årig at tage fodbolden op igen, siger Godtfred Pedersen.

borgmester Mikael Klitgaard var mødt i træningsdragt og fodboldstøvler.

- Det er 30 år siden jeg sidst spillede old boys fodbold, men nu skal der spilles igen, siger han.

Som borgmester siger han, at projektet i Hjallerup er et af mange, for at skabe større sundhed i befolkningen.

Sekretær i Hjallerup Idrætsforening, Anders Skadhauge, er glad for, at initiativet er lykkedes.

- Vi vil også gerne have spillere i den anden ende af aldersskalaen. De yngste spillere er fem-seks år, og så er det jo også godt at have nogle, der er ældre. Anders Skadhauge håber på flere spillere.

- Hvis der er nogen, der tror, at de skal være i god form, kan jeg sige, at det ikke er nødvendigt. Det kan man komme. Jeg kunne godt tænke mig et hold for dem, der måske ikke er i så god form, som så kan komme i bedre form.

- Der er plads til flere, og vi har jo et fantastisk anlæg, siger Anders Skadhauge.

Godtfred Pedersen understreger, at det sociale element også har stor betydning.

Da flere, der stadig er aktive på arbejdsmarkedet, gerne vil være med, er fodbolden flyttet fra tirsdag klokken 10 til klokken 16.