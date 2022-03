Svejsearbejde førte til brand i lagerbygning

VRÅ:Mandag eftermiddag omkring klokken 14:30 udbrød der brand hos Hydratech i Vrå på Sigenvej. Ifølge indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab startede branden i forbindelse med noget svejsearbejde.

- Under produktionen har nogle gløder fået fat i noget brandbart materiale, der stod på en pallereol i nærheden. Herfra har den bredt sig og også fået fat i tagkonstruktionen, som vi stadig arbejder med at få slukket helt, oplyser Bo Isaksen mandag eftermiddag klokken 17:00.

Arbejdet med at slukke flammerne helt forventes at være færdigt i løbet af mandag aften, men er allerede nu under kontrol. Der er ingen tilskadekomne i forbindelse med branden, og Hydratech kan formentlig snart genoptage arbejdet.

- Der skal selvfølgelig laves noget renovering af hallerne efter det her, men umiddelbart vil arbejdet kunne genoptages, når maskinerne er blevet rengjort, siger Bo Isaksen.