Svenske Dollarstore kommer til Nordjylland

BRØNDERSLEV:Rygterne har svirret i lang tid - om at den svenske kædebutik Dollarstore vil etablere sig i Brønderslev og op mod 50 andre danske byer.

Ingen, heller ikke Dollarstore, har imidlertid ville fortælle noget konkret om planerne. Indtil i dag, tirsdag 2. februar.

- Vi går i dag i gang med at sælge ejendomsprojektet K/S Jysk Detail, Brønderslev II, hvor ejerskabet bliver fordelt på højest 10 ejere. Ejendommen udlejes til Ahlberg Dollarstore med en 10,5 års indledende bindingsperiode. Ejendommen forventes at stå opført 1. oktober 2022, siger Jesper Rask, der er investerings- og kunderådgiver i Blue Capital, som på vegne af Dollarstore har sat gang i prosessen. Blue Capital beskæftiger sig med udvikling af ejendomsprojekter over hele landet.

Og han er særdeles optimistisk på projektets vegne, samme Jesper Rask.

- Vi sætter de 10 andele i ejendommen til salg over middag, og det er så attraktiv en investering, at jeg er overbevist om, at jeg kan melde udsolgt senere i dag, siger han.

Det betyder, at opførelsen af bygningen kan gå i gang i løbet af meget kort tid.

Sælger af ejendommen bliver RKJ Development ApS, mens HMC Byg og Anlæg står for opførelsen.

Navneskift til BIG-Dollar

Dollarstore er svær at definere som butik, men er blevet beskrevet som en blanding af Tiger, Harald Nyborg og Søstrene Grene - og er dermed en butik, som vil kunne tiltrække en bred kundekreds.

Butikken i Brønderslev bliver, såvidt Blue Capital er orienteret, den første i Danmark - og kæden oplyser, at den danske del åbnes under navnet BIG-Dollar.

- Der findes en dansk hjemmeside med samme navn, og det kan godt være, at Dollarstore vælger at kalde butikkerne i Danmark BIG-Dollar for at undgå en konflikt, siger Jesper Rask fra Blue Capital.