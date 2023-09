Svovl og eder er haglet ned over nordjysk perron - ny melding fra Banedanmark

Der er borgere, der helst undgår at bruge stationen - enkelte er ligefrem kommet til skade.

Sølle 29 centimeter har skabt så stor frustration, at den lokale borgmester har set sig nødsaget til at fare i blækhuset, ligesom det har resulteret i en underskriftsindsamling fra utilfredse borgere.

Det handler om perronen på Brønderslev Station, som i årevis har været et smertensbarn, fordi passagerer skal hoppe op eller træde 29 centimeter ned ved på- og afstigning.

For godt nok var der afsat penge til projektet blandt forligspartierne på Christiansborg i en stor infrastrukturplan, men tidligere på året måtte BaneDanmark krybe til korset og melde, at man først kunne gå i gang i efteråret 2025.

Fremrykkes

Forklaringen var blandt andet, at der var stor efterspørgsel på de folk, der skulle lave arbejdet.

Men nu er kommer BaneDanmark med en ny udmelding, der helt sikkert vil begejstre både borgmester og togpassagerer:

BaneDanmark oplyser således til Nordjyske, at arbejdet allerede kan gå i gang i sommeren 2024, og at passagererne formentlig kan tage den nye perron i brug i efteråret 2024.

Projektdirektør ved Banedanmark, Kristian Fevejle Andersen, forklarer, at der er foretaget yderligere jordbunds-undersøgelser, som har åbnet op for, at perronen kan skiftes og forhøjes uden at skinnerne også skal skiftes.

- Det gør opgaven mindre - og det er derfor, at vi kan komme i mål i 2024, siger han til Nordjyske.

Perronen på Brønderslev Station vil blive hævet fra gennemsnitlig 26 cm til 55 cm.

Hele arbejdet ventes at tage i omegnen af tre måneder - og kan ske samtidig med, at der i forvejen skulle lukkes for togtrafikken, idet der i 2024 allerede er planlagt udskiftning af skinner og sporskifte på Aalborg Station.

Kristian Fevejle Andersen vurderer i øvrigt, at Brønderslev-projektet - fordi det nu bliver mere simpelt - har potentialet til at blive billigere end de godt 44 millioner kroner, der hidtil har været nævnt.

Projekt-direktøren oplyser, at man flere steder i landet skal igennem lignende projekter som det i Brønderslev - årsagen er, at nyere toge ikke altid flugter med de gamle perron-højder.

Glad borgmester

Brønderslevs borgmester er naturligvis glad for dagens nyhed:

- Det ville jo have været helt tovligt, hvis der skal lukkes for tog i løbet af 2024, fordi der skal laves noget i Aalborg - og så man skulle gøre det samme igen i 2025, fordi der skal laves noget i Brønderslev, lyder det fra borgmesteren.

Mikael Klitgaard (V). Arkivfoto: Martin Damgård

- Desuden er der altid den risiko, at folk ikke vender tilbage, hvis de i en periode er forhindret i at bruge den kollektive trafik - så jo: For en gangs skyld er jeg en glad mand!, siger Mikael Klitgaard, der minder om, at det er en problematik, man har bokset med i omkring 15 år i Brønderslev.