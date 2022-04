Gammelt sygehus forvandles til kæmpe asylcenter

DRONNINGLUND:Hvordan gør man på ganske få dage et nedlagt sygehus klar til at huse 300 ukrainske flygtninge.

Den opgave er opstartsleder Michael Jacobi og hans team fra Vesthimmeland Asylcenter i gang med at løse. Og de har travlt - meget travlt. Mandag ankommer de første beboere nemlig til det tidligere sygehus i Dronninglund.

Boksmadrasser og køjesenge, stole og borde samt skabe til tøj og køkkengrej flyttes ind og samles. Hvert rum får også et køleskab. Skillevægge bygges op og køkkener indrettes med komfurer, så familierne selv kan lave mad.

Et rutineret team sørger for at få inventar ind på asylcenteret i Dronninglund - arbejdet begyndte onsdag morgen i snevejr. Martin Damgård

Skiltet kan genbruges - det blev sat op, da det nedlagte sygehus husede syriske flygtninge. Martin Damgård

En varm seng og ro

Arbejdet foregår effektivt og organiseret efter en nøje plan, for teamet har prøvet det før. Senest i Dokkedal, der lige nu huser 194 flygtninge.

Og Michael Jacobi er da heller ikke i tvivl: Senest søndag er centeret klar til at modtage de første beboere.

- Vi arbejder indtil, vi er færdige - også hvis det bliver søndag aften klokken ti.

Når arbejdet er færdigt, er sygehuset ikke forvandlet til et fem-stjernet hotel. Langt fra.

- Jeg giver ingen stjerner. Men her er der en seng, der er varme, varmt vand og rolige omgivelser uden luftalarmer.

Wifi er også på vej, og der bliver indrettet fællesrum, så der er mulighed for at streame tv, så beboerne kan følge med i ukrainske og polske nyheder.

To dage med ankomster

- Køjesenge har været en mangelvare, men nu har vi fået alt det, vi skal bruge, smiler Michael Jacobi.

Mandag får asylcenterets medarbejdere en liste fra Udlændingestyrelsen, og herefter fordeles rum og sengepladser, så familier kan bo sammen.

- Vi forventer, at der ankommer 150 flygtninge mandag og lige så mange tirsdag.

Asylcenteret sørger for mad til de nyankomne flygtninge mandag og tirsdag, og herefter skal familierne selv købe ind og lave mad.

- Vi indretter fælleskøkkener med ti komfurer på hver gang, siger Michael Jacobi.

Opgaverne er mange - blandt andet skal der samles 300 stole. Martin Damgård

Det kræver overblik og systematik, at indrette det nedlagte sygehus - og tiden til opgaven er knap. Martin Damgård

- Det skærer i alles hjerte

For Michael Jacobi og hans kollegaer er indretning og modtagelse af flygtninge en opgave som de har prøvet mange gange før. Men han erkender, at de mange flygtninge gør indtryk

- Da vi åbnede Dokkedal, kom den første bus søndag aften klokken halv elleve og de var trætte. Der kom en mor med sit bette barn, og det skærer i alles hjerte. Os der arbejder her er nødt til at holde det lidt på afstand. Vi har hjerte, og når du ser det, gør det indtryk. Men vores opgave var at få mor og barn ind på et værelse, så de kunne sove.

Kun få af de ukrainske flygtninge taler engelsk, har asylcenterets medarbejdere erfaret.

- Vi kan rekvirere telefontolke, men ellers når vi også langt ved hjælp af øjne og fingre. Det har ikke været noget problem, tilføjer Michael Jacobi.

En mellemstation

De mange flygtninge, der ankommer til asylcenteret i Dronninglund skal bo på centeret, indtil de får en opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Hvor længe det tager er uvist.

- Men centeret i Dokkedal åbnede for en måned siden, og de har allerede 70 udflytninger, oplyser Michael Jacobi.

Når opholdstilladelsen er i hus fordeles flygtningen til landets kommuner.

En familie, der ankommer til Dronninglund asylcenter, kan med andre ord få ny bopæl i Holstebro, Nyborg eller en helt anden kommune ude i landet.

Onsdag aften er der borgermøde i Dronninglund om det nye asylcenter i byen, og her vil chefen for asylcenteret og centerets frivilligkoordinator fortælle interesserede beboere i lokalområdet, hvad der skal ske - og hvor de kan være med til at gøre en forskel som frivillige.

Nogle rum deles op med en skillevæg - på hver side af væggen er der plads til en køjeseng og en boksmadras. Martin Damgård

Martin Damgård

Sygehusskilte sidder fortsat på væggene rundt omkring i den store bygning. Martin Damgård

Martin Damgård

Martin Damgård