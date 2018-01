Sygehus har fået pligt til fjernvarme

Af Ole Torp

DRONNINGLUND: Nu skal Dronninglund Sygehus have fjernvarme installeret, efter at sygehuset gennem mange år har haft eget varmeværk.

Det er en sag, der har været drøftet i flere år - lige siden der var sygehus i bygningerne.

Nu har Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg pålagt Region Nordjylland tilslutningspligt.

Mange funktioner

For borgerne i Dronninglund er det en helt naturlig indstilling, når man på Tidselbak Allé står foran Dronninglund Fjernvarmes bygning og ser, at lige ovre på den anden side af vejen ligger der et maskinhus, hvor der produceres varme til det store kompleks, som udgøres af bygningerne, som tidligere var sygehus.

I bygningerne er der i dag forskellige funktioner. En sektion tjener som asylcenter, Falcks lægehus optager noget af pladsen, og resten bruges til andre formål.

Gammel sag

Alle andre offentlige bygninger indenfor fjernvarmens dækningsområde opvarmes med fjernvarme, mens det store bygningskompleks, som tidligere udgjorde Dronninglund Sygehus, har deres egen produktion af varme baseret på naturgas.

Sagen er ret gammel. Den går helt tilbage til 1989, hvor man anmodede Nordjyllands Amt om at skifte til fjernvarme, men allerede dengang og fortsat gennem årene har amtet/regionen enten ignoreret eller nægtet at skifte.

Ny frist tre gange

Ifølge varmeforsyningsloven kan ejeren af en bygning påberåbe sig en frist på ni år, hvis kommunen pålægger tilslutningspligt.

Det er sket ikke mindre end tre gange, og det skal også nævnes, at Dronninglund Fjernvarme i en periode ikke pressede for meget på af hensyn til bevarelsen af bygningerne som sygehus.

- Ikke særlig grøn

Det hensyn behøver man ikke længere at tage, og nu vil det vise sig, om regionen vil reagere på samme måde, som man har gjort i 28 år.

- Regionen er tilsyneladende ikke særligt "grønt" orienteret - i det mindste ikke i denne sag. Der er nemlig tale om, at der her er mulighed for at gå fra fossile kilder til en kilde, som i særdeles høj grad er baseret på vedvarende energi, siger formanden for Dronninglund Fjernvarme, Carsten Møller Nielsen.