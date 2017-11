Symaskinerne snurrede hele weekenden

BRØNDERSLEV: Symaskinerne snurrede i weekenden i AOF-huset på Kornumgaardsvej i Brønderslev. Der var nemlig 24 timers sykursus.

Da det ikke altid er let at nå at sy en masse på en aften, blev det besluttet at sy i 24 timer, fordelt over tre dage, og der blev virkelig syet en masse spændende ting af de 14, der var plads til. Når de syinteresserede er sammen så lang tid, er der også plads til ny inspiration.

Foto: Henrik Bo

Mette Bjerre Højer, der er infomedarbejder i det daglige, er én af de yngre deltagere.

- Mine børn elsker undertøj og t-shirts, der er lavet af mor, fortæller Mette Bjerre Højer. Man kan få mange spændende stoffer, der bliver flot undertøj ud af. Batman er et af de foretrukne motiver.

- Jeg har kun syet i to-tre år, men jeg slapper meget af ved at sidde ved symaskinen. På et weekendkursus får man meget fra hånden, når min mand passer børnene derhjemme.

Anne Mette Elle fra Hjørring, tidligere Brønderslev, der er pædagogassistent, er ved at sy en bluse til sig selv.

- Jeg fik min første symaskine, da jeg var 18 år, og jeg har syet en del siden. Jeg havde en morfar, der også syede, så det ligger til familien.

Eva Dam (til højre) bistår Anne Mette Elle med et mønster, mens Lene Daugaard og Karin Jensen ser til.

Underviser er Eva Dam fra Manna, der er uddannet modelkonstruktør fra Bakami i Aalborg. Det var det, der tidligere hed skrædder.

Hun drev i fire-fem år egen systue i Manna, men skiftede så til et job hos Manna Traktor. I dag er hun ansat hos Kjærsgaard Symaskiner i Hjørring, hvor hun underviser i brug af symaskine.

I en årrække har hun undervist på sykurser i AOF Vendsyssel i Brønderslev, i AOF i Aalborg og flere andre steder. Det begyndte med, at hun havde et sykursus i hjembyen Manna-Thise, men hendes evner blev efterspurgt andre steder.

Eva Dam har altid syet. Og datteren Marie på 19 år, går i moderen fodspor.

Foto: Henrik Bo

Hun syr selvfølgelig selv børnenes tøj.

Eva Dam rejser gerne rundt i landet for at få inspiration.

- Der sker hele tiden nyt, fortæller hun.

Noget af det populære er stor med digitalprint. Det giver rigtig mange muligheder.

Der var gang i symaskinerne hele weekenden.