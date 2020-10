Systue skrumper ind: Der er ingen fester for tiden

Der er ikke så meget at lave hos Toft Systue i Brønderslev for tiden. Det er slet ikke, som der plejer at være. Indehaver Helle Toft må konstatere, at tøjstativerne med festkjoler og jakkesæt, som skal passes til, og bunkerne med bukser, der skal lægges op, er skrumpet.

Meget af butikkens arbejde består normalvis i at have med festtøj at gøre - konfirmationer, gallafester, bryllupper og den slags - men med stort set alle fester sat på pause eller udsat, så er det gået ned ad bakke med opgaverne.

- Næsten det halve af dét, vi har, er selskabstøj. Og det er der ikke noget af, når folk ikke skal i byen, konstaterer Helle Toft.

Tidligere kunne systuen have otte gallakjoler om dagen.

- Og når der er galla på gymnasiet og op til konfirmationer, kunne vi have 15-16 om dagen, ligesom vi har mange habitjakker til fester. Dem har vi haft max tre af i år, konstaterer Helle Toft.

Butikken plejer også at få mange syopgaver fra tøjbutikker både i Brønderslev og andre byer i Nordjylland blandt andet Hjørring. Frederikshavn og Vodskov. Men det er også sløjet kraftigt af.

- De sælger jo heller ikke noget selskabstøj, konstaterer Helle Toft.

Toft Systue har ligget i Jyllandsgade i Brønderslev siden 2009, og tidligere havde man tre ansatte. Nu er Helle Toft alene på skansen.

- Jeg var nødt til at fyre min mand, der var medhjælpende ægtefælle. Selv om han ikke er der, kan jeg godt nå det hele alene, fortæller hun.

Gode takter forsvandt igen

Der er dog stadig fint gang i en del af butikken, og det er Helle Toft glad for.

- Vores private kunder kommer, som de plejer. Det er jakkeærmer, der skal kortes, ekstra knapper, der skal i ærmer og elastikker, der skal strammes, giver hun som eksempler.

Helle Toft husker, at nedgangen allerede satte ind tilbage i marts to dage før, at landet blev lukket ned.

- Der kunne jeg godt mærke, at der begyndte at ske noget, husker hun.

Da nedlukningen kom, have systuen lukket en periode. De fleste folk skulle nu alligevel ikke bruge deres konfirmationskjoler, som blev hængende i butikken på ubestemt tid klar til senere tilpasning.

Og det gik også i stå med det sædvanlige arbejde med brudekjoler, gallatøj og kjoler til bruden og brudgommens mor.

Da skolerne åbnede igen, kom der gode takter igen.

- Det var nogenlunde, da skolerne begyndte, og det begyndte så småt at ligne sig selv - men så begyndte det med restriktioner igen, og det begyndte at vælte igen, fortæller Helle Toft, der siden har oplevet, at der bliver mindre og mindre at lave.

I tal vurderer hun, at systuen nu har omtrent en tredjedel så meget at lave som før corona. Og i årsomsætning vurderer hun, at 2020 højst når op på det halve af 2019.

- Folk køber ikke tøj, opsummerer hun.

En ny idé bobler

Helle Toft har også indtryk af, at folk har købt meget tøj på nettet, mens man har været meget hjemme. Hun bekymrer sig for, hvordan denne periode vil påvirke de små fysiske butikker.

Hun opfordrer derfor til, at folk bruger penge i de lokale tøjbutikker og restauranter - de mangler omsætning, peger hun på.

- Man kan også gå i byen og fejre, at vi klarer det her corona rigtigt godt, foreslår hun.

I den forbindelse bobler hun med en idé, der kan bringe lidt fest tilbage i hverdagen. Den går på måske at sætte noget i gang, hvor man opfordrer folk til at gå ned i byen og spise og tage deres selskabstøj på - i mindre grupper, ja - men så får man brugt sit pæne tøj. Det kunne endda være gallatøjet.

- Vi kan ligeså godt nyde det, i stedet for at beklage os hele vejen igennem, mener Helle Toft, det peger på, at hun i hvert fald har beklaget sig.

- Det er skidt med det her - men det hjælper bare ikke, det løser ikke problemet, konstaterer hun.

Og Toft Systue klarer sig fortsat igennem.

- Men jeg tror ikke, det bliver bedre før næste år, hvis konfirmationer og galla kommer op igen, konstaterer hun.