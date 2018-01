Syv medaljer til boksere

BRØNDERSLEV: Brønderslev Bokseklub havde en god weekend i Solsidehallen i Lindholm til den traditionsrige bokseturnering Viking Box Cup.

Klubben fik i alt syv medaljer med til Brønderslev - tre af guld og fire af sølv, fordelt på syv deltagende boksere. Den eneste bokser, som ikke fik medalje med hjem, var letfluevægtsbokseren Ahmad Arrag, og det var af den simple grund at der ikke var nogen modstander til ham.

Bokserne boksede semifinaler allerede lørdag. Først Mansur Gaurgashvili. Han gjorde kort proces mod en bokser fra Norge, som han totalt udboksede og allerede efter godt et halvt minut stoppede kamplederen kampen til fordel for Mansur Gaurgashvili. På det tidspunkt vat nordmanden boksebold og helt færdig. Og Mansur Gaurgashvili kunne skrive sin sjette sejr i træk i sin startbog.

I søndagens finale måtte Mansur Gaurgashvili dog strække gevær, men det var i en kamp som aldrig skulle have været bokset. Mansur Gaurgashvili, som havde 11 kampe, blev ganske enkelt overmatchet af kamparrangørerne, han fik en modstander i finalen som havde 22 kampe med 21 sejre, de fleste havde han vunder før tid.

Sådan matcher man altså ikke i disse turneringer, det var en klar fejl fra kamparrangørernes side og jeg håber aldrig det sker igen. Når man kommer ud til disse turneringer, så se man altså nødt til at stole på kamparrangørerne, det kunne vi ikke her. Desværre fik vi det først at vide efter kampen, var dette kommet til vores kendskab tidligere, så var kampen ganske enkelt aldrig blevet bokset.

- Håndklædet blev kastet i ringen i tredje omgang, ikke fordi Mansur Gaurgashvili var rystet, men fordi han havde haft to tællinger og jeg ville ikke risikere nummer tre, hvilket kunne have udløst en karantæne, fortæller træner og formand for Brønderslev Bokseklub, Erik Thrane. Nu måtte Mansur Gaurgashvili nøjes med en sølvmedalje. Han burde have haft en guldmedalje, da kampen var uden sportslig berettigelse.

Den anden semifinale lørdag blev bokset af letfluevægteren Arsen Tularyan og han vandt sin tredje sejr i sin kamp nummer tre. Han mødte en bokser fra Hadsund, Nikodem Niemezyk, og vandt en klar sejr med dommerstemmerne 5-0.

- Arsen Tularyan boksede en virkelig god kamp mod vel nok den bedste bokser han har mødt. En virkelig god kamp mellem to dygtige boksere, men ingen tvivl on sejren til Arsen Tularyan, lyder det fra Erik Thrane.

I finalen om søndagen måtte Arsen Tularyan dog se sig besejret for første gang da han tabte til en bokser fra Roskilde, men Arsen Tularyan gav sig dog ikke uden sværdslag. Han boksede en god kamp, men Roskilde-bokseren sejre fortjent med dommerstemmerne 5-0.

Sadam Ghanom, som bokser i fluevægt, boksede finale i sin kamp, og vandt for tredje gang i træk med dommerstemmerne 4-1.

- Den kontradom var lidt svær at forstå, men der var nogle kontradomme i løbet af turneringen som var endnu mere horrible, udtaler Erik Thrane. Sadam Ghanom, som har en meget aggressiv stil, men som samtidig er en rigtig god bokser, vandt sikkert og fik en fortjent guldmedalje.

I letmyggevægt tabte Abdul Mohammad Guha til en bokser fra Grenaa.

- Igen boksede Abdul Mohammad Guha en god kamp. Han manglede lige det sidste, som kunne have givet ham sejren, men der er absolut krummer i knægten.

En anden sølvmedalje gik til Amir Haidari, som bokser i weltervægt. Han tabte ligeledes med dommerstemmerne 5-0 til en bokser fra Grindsted.

- Som i Abdul Mohammad Guhas kamp mangler der lidt til at han får sejren, men der er absolut fremskridt for hver kamp hanbokser, så det skal nok komme.

Weltervægteren Mohammad Malek Masoud boksede finale mod en rigtig god nordmand, Ismail Yusupov. I første omgang havde Mohammad Malek Masoud lidt problemer med at få sin boksning til at fungere mod den angrebsivrige nordmand, men fra anden omgangs start var Malek med og så så han sig ikke tilbage.

- I to forrygende omgange fik Brønderslev-bokseren overtaget og efter en flot indsats kunne han med dommerstemmerne 5-0 modtage en fortjent guldmedalje, fortæller Erik Thrane.

Sidste mand i ringen fra Brønderslev Bokseklub var letsværvægteren Bislan Khadzhiabdukaev. Han mødte en bokser fra Viborg AK, og det skulle vise sig at være en bokser, som ville frem over stepperne. Da han samtidig er et hoved højere end Bislan Khadzhiabdukaev, kunne det godt virke lidt skræmmende, hvis det ikke er fordi at der ikke er meget som kan skræmme den unge Brønderslev-gut. Hver gang Viborg-bokseren angreb, og det gjorde han uafbrudt, så blev han mødt af høje og dybe slag fra Bislan Khadzhiabdukaev. Det var en kanonkamp af Brønderslev-bokseren - 5-0 og en yderst fortjent guldmedalje, beretter Erik Thrane.

Inden for en måned har Brønderslev Bokseklubs boksere nu hentet otte guldmedaljer og sy sølvmedaljer i to turneringer. Det er ikke så dårligt. Vore dygtige boksere fortjener virkelig ros, slutter en særdeles tilfreds Erik Thrane.