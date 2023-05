Syv ting du skal vide om Hjallerup Marked - her er din guide til årets store folkefest

HJALLERUP:Hjallerup Marked er lige om hjørnet - i dagene 1. til 4. juni går det løs på markedspladsen, hvor et stort antal gæster samles i løbet af de fire dage.

Nordjyske har med hjælp fra markedets formand Stefan Jacobsen listet syv ting op, der er godt at vide om markedet:

1 Større end Roskilde Festival

Stefan Jacobsen er ny formand for Hjallerup Marked. Han har ti års erfaring som medlem af markedsudvalget, heraf seks som næstformand. Arkivfoto: Henrik Louis

- Sidste år var vi målt på antal gæster større end Roskilde Festival. Når vi siger, at der kommer mellem 200.000 og 250.000 gæster, er det et skøn, for vi tæller dem ikke. Vi praler af, at vi er en top tre event i Danmark. Vi er ikke i nærheden af Roskilde i salg af øl eller i omsætning, men det er vi på antal gæster, siger Stefan Jacobsen.

Målt i forhold til andre markeder mener han også, at Hjallerup er helt i top - sammen med Vorbasse Marked og Døllefjellemusse Marked.

- Der kan vi nok godt sige, at det minder meget om hinanden i størrelse, vurderer formanden.

2 Hjallerup Marked er også et sted, hvor mange holder deres ferie. Ikke kun de unge

Camping-livet på markedet er både for unge og for familier og ældre. Arkivfoto: Torben Hansen

- Der er flere familier med campingvogne og autocampere, end der er ungcamp, som der også er meget af, fortæller Stefan Jacobsen, der beretter, at der for eksempel er en meget stor familie, der mødes hvert år og bor på camping på markedet med fætre og kusiner.

- Det er deres tradition. Rigtig mange kommer år for år og ligger samme sted. Campingfolket er et folkefærd, hvor mange af dem har det sådan, at de skal af sted og gøre, som de plejer.

3 Hjallerup Marked byder på mange koncerter. Der er musik i overraskende mange timer

Musik og fest er også en del af Hjallerup Marked. Arkivfoto: Martin Damgård

Der er koncerter til alle aldersgrupper, og der er mange af dem. Faktisk praler Hjallerup Marked på deres hjemmeside af, at der er musik i over 100 timer fordelt på de fire dage.

- Vi bliver aldrig en festival eller noget, men vi har mange koncerter under markedet i de to telte. Det helt store og det halvt så store telt har koncerter hver aften, fortæller Stefan Jacobsen.

I år byder programmet blandt andet på Bjørn og Johnny, der spiller kendte hits fra Kandis og Bjørn & Okay, Liga.dk, Version 1.0, Den Røde Tråd, som spiller numre af Shu-bi-dua og Kim Larsen, Jack Flash and the Comets og Italobrothers. Der bliver også en koncert med deltagerne i MGP, børnenes melodi grand prix.

Og så bliver der i år en koncert målrettet på en ny måde. Det er Jens Varmløse, der spiller.

- Som noget nyt afholder vi koncert for borgere med handicap, hvor vi har inviteret bosteder og bedt dem om at komme. Det er vi lidt spændte på. Vi vil gerne være stolte af at være inkluderende både på frivillige og gæster, og der er ikke nogen, der ikke er velkomne, understreger Stefan Jacobsen.

4 Morgenfriske børn får hver dag affaldet til at forsvinde. Det tjener et særligt formål

Der er en del at rydde på på, når så mange mennesker mødes. Hver morgen mødes børn fra den lokale skoler og deres forældre, og så er det hele ryddet op, inden markedet vågner. Arkivfoto: Martin Damgård

Det sviner en hel del at samle så mange mennesker på en mark i fire dage. Men det er der en plan for, som kommer børnene på Hjallerup Skole til gode.

- Pladsen bliver ryddet klokken 5 hver morgen. Det er 6. klasse, som sparer sammen til en Bornholmer-tur ved at gøre det. Her kommer børn og forældre, og der er to papbiler dernede, og så bliver affaldet sorteret, så plast og pap ikke går i den samme.

- Onsdag efter markedet møder de ind og går i en kæde gennem hele markedspladsen. Så kan man ikke se, at der har været holdt marked. Så er der fuldstændig støvsuget, selv cigaretskod bliver samlet op.

5 Måske kan du gøre et kup på Hjallerup Marked. Måske ikke

Der er omkring fem kilometer handelsgader på markedet. Arkivfoto: Claus Søndberg

Der er omkring fem kilometer gader med kræmmerboder på Hjallerup Marked - det er lidt mindre end tidligere, hvor det var 5,5 kilometer. Stefan Jacobsen vurderer, at det er fordi der ikke kommer så mange nye kræmmere til, da det er en livsstil, der kan være svær at få til at gå op med familielivet.

Men man har stadig chancen for at gøre et kup eller finde gammelt guld. Dog har Stefan Jacobsen aldrig hørt om nogen, der ligefrem har gjort et kup.

- Men jeg tror, de er gode til at gå stille med dørene, dem der har snydt folk lidt, fordi de har fået noget rigtigt billigt. Jeg tror helt sikkert, at man stadig kan finde noget. Ting på markedspladsen er tit billigere, end hvis man går ind i en butik, og der er også plads til, at man kan prange lidt om prisen. Så hvis man er en god handelsmand selv, er jeg sikker på, at man kan gøre et kup.

Hjallerup Marked har mingeleret med pladserne, sådan at der ikke bliver huller i kræmmergaderne, og man kan gå fra den ene bod til den anden.

6 Alting stiger - har man overhovedet råd til at give en fadøl på Hjallerup Marked?

Ølprisen holder sig i ro. Arkivfoto: Torben Hansen

Hvis man havde sidste år, har man nok også i år.

- Vi har ingen prisstigninger på Hjallerup Marked. Når alt stiger, så har vi besluttet, at det skal det ikke hos os. En fadøl koster dét, den gjorde sidste år, fortæller Stefan Jacobsen.

Prisen for 0,4 liter fadøl lyder på 45 kroner.

Sidste år gik det nogle vilde rygter om, at ølpriserne på markedet var eksploderet.

Men det passede ikke.

Øllet kommer i øvrigt frem på en sindrig måde via et system af underjordiske slanger.

7 Det ligger ude på en mark. Alligevel behøver du ikke tage bilen med

Der er mange mennesker på Hjallerup Marked - og der er mulighed for at komme frem og tilbage med bus. Arkivfoto: Claus Søndberg

Man kan sagtens slippe for p-bøvl og komme godt hjem, også hvis man har drukket og ikke kan køre bil. Man behøver nemlig slet ikke tage bilen med, selv om markedet ligger ude på en mark.

NT har markedsbusser, som kører til og fra Hjallerup. Der er både ruter til og fra Aalborg og oplandet.

- Vi har sat rigtig mange ekstra busser ind. De kører, helt indtil vi lukker, lover Stefan Jacobsen.