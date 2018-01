Landmænd vil tættere på forbrugerne

VENDSYSSEL: - Vi skal tættere på forbrugerne. Det sagde formand for LandboNords KvægUdvalg, Ole Larsen, på årsmødet i Vendsyssel Idrætscenter i Vrå.

Han påpegede, at forbrugerne er blevet meget mere bevidst om, hvad de spiser, og det stiller krav til fødevarerne.

- Det er vi nødt til at forholde os til, hvis vi skal sælge varer til forbrugerne. Der skal en positiv dialog med forbrugerne. Vi skal opsøge dem, og fortælle de gode historier vi har som landmænd.

- Vi skal vise forbrugerne vore dyr og stalde, så forbrugerne med egne øjne kan se, hvordan billedet er. Vi skal i lokalområdet tæt på hinanden.

Ole Larsen opfordrede til at lægge små klip på facebook om landmændenes dagligdag.

- Det er altsammen noget, der bidrager positivt til landbrugets image hos befolkningen.

Ole Larsen forudser, at det bliver et problem at skaffe arbejdskraft til landbruget.

- God ledelse og attraktive arbejdspladser er, hvad vi kan tilbyde, hvis vi formår at klare opgaven og tager det alvorligt.

- Jeg mener helt sikkert, at vores største udfordring for fremtiden bliver at skaffe arbejdskraft. Der er kamp om at få de dygtige unge mennesker ud på vores arbejdspladser, påpegede Ole Larsen.

- Vi skal kunne tilbyde dem ordnede forhold. Og en god løn er ikke nok. Vore medarbejdere skal være motiverede. De skal kende vore mål, for på den måde at vise dem, hvad vi forventer af dem.

- Når de kommer med løsninger på problemstillinger skal vi være parat til at modtage ideerne. Og så skal vi huske at rose dem.

- Vi skal gøre brug af forskellige ledelsesværktøjer. Vi skal vise dem nøgletal, så de kan se, at de gør en forskel i dagligdagen.

- Det skal være sjovt at gå på arbejde, for så har man lyst til at komme igen dagen efter.

Ole Larsen kom også med en løftet pegefinger omkring naturen.

- Vi skal passe på naturen. Vi lever jo af den. Vi skal bevare vore heder, overdrev, enge og moser. Så hold nu afstand til vandløb, søer og gravhøje. Det er så dårlig en historie for vores erhverv, når den slags ikke overholdes.

- Vi kan få goodwill via naturpleje med kødkvæg. Vi skal arbejde for at få lidt mere natur, som andre kan nyde.

- Det kan være solsikker i yderste række af en majsmark eller en blomsterblanding.

Ole Larsen sagde, at de faunastriber, som LandboNord etablerede i fjor, er en god historie, og mange har nydt blomsterne.

Ole Larsen betegnede 2017 som et af de bedste år for mælkeproducenterne.

- Vi har i det forløbne år haft det lidt lettere, da mælkeprisen har været rimelig. Og det har givet lidt luft på kassekreditten, men det var også stærkt påkrævet.

- Pengene er brugt på vedligeholdelse og små investeringer som var stærkt nødvendige.

- Desværre er der allerede i januar sket et fald på prisen, så 2018 bliver hård for mange, sagde Ole Larsen.