Takket for 50 år i jobbet

DRONNINGLUND: - Du har virkelig lagt hjerteblod i virksomheden. For dig har det ikke bare været et arbejde, sagde tandlæge Anders Bach Lindholt ved den sammenkomst, der blev afholdt på tandlægeklinikken i Smedegade i Dronninglund i anledning af, at Tove Pedersen havde været ansat i virksomheden i 50 år. I den anledning fik hun overrakt Den Kongelige Belønningsmedalje i sølv for særlig fortjenstfuld indsats i virksomhedens tjeneste.

- Jeg har været glad for hver eneste dag, fortalte Tove Pedersen under receptionen, hvor ansatte, familie og venner deltog.

Det var egentlig helt tilfældigt, at hun blev ansat på klinikken i Dronninglund i 1967.

- Jeg passede tvillinger hos en lærerinde, men så blev jeg kaldt hjem, fordi jeg skulle hjælpe min mor, der ventede sig. Mine forældre havde et lille landbrug, så der var brug for mig. Da fødslen var overstået, og jeg gik hjemme, fortalte lærer Thomsen den daværende tandlæge, der manglede en assistent, at jeg var ledig. Jeg blev så indkaldt en lørdag til samtale og allerede om mandagen, startede jeg. Siden har de ikke kunnet slippe af med mig, sagde hun med et stort smil.

Tove Pedersen startede som klinikassistent på klinikken, der dengang lå i Nørregade. Senere flyttede den til Stationsvej og nu senest til Smedegade.

- Da jeg startede, kan jeg huske, at vi hver måned fik vores løn udbetalt i kontanter. Vi fik en pose penge. Jeg husker ikke hvor meget, men lønnen var ikke stor. Det var jo også helt andre tider, og der er heldigvis sket meget siden. Da jeg startede, var det ikke ualmindeligt, at konfirmationsgaven var penge til et gebis. Det forstår man jo ikke i dag, sagde hun.

De seneste mange år har Tove Pedersen arbejdet med at lave kroner, proteser og broer og ikke arbejdet direkte i klinikken.

- Det holder jeg meget af, og så er det heller ikke så hårdt for kroppen som at være klinikassistent. Der står man op hele tiden og tit i belastende stillinger. Det her er meget rarere, og selv om jeg er 67, tænker jeg bestemt ikke på at gå på pension. Jeg tror, jeg er vokset ind i det her job, og jeg elsker det, sagde Tove Pedersen.

- Det giver måske ingen mening at sige tak for de 50 år, men jeg gør det alligevel, sagde Anders Bach Lindholt i sin tale til jubilaren.

- Du har et kæmpe engagement og en fornem arbejdsmoral, og det nyder vi godt af. Tak for dit væsen og dit engagement gennem de mange år, sluttede tandlægen.