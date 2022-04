Talepædagog har åbnet egen virksomhed - Stemme-stuen vil hjælpe folk, der har udfordringer med deres stemme

Øster Brønderslev har fået en ny virksomhed. Det er talepædagog Birgit Dinesen, der har åbnet Stemme-stuen på Hallundvej 188, og her kan hun som privatpraktiserende talepædagog hjælpe folk med forskellige udfordringer, der relaterer til brug af stemmen.

I Stemme-stuen kan man få specialiseret undervisning og stemmetræning til unge og voksne med stemmevanskeligheder. Det kan fx være folk med hæshed, knuder på stemmebåndet eller muskelspændinger i halsen.

- Det er så interessant ved det her, at nogen kan komme med et problem, der faktisk kan løses på en session og vejledning i nogle øvelser og en aftale om at ses om lang tid. Andre skal ind i et længere forløb, hvor vi langsomt måler fremgangen, fortæller Birgit Dinesen.

Stemme-stuen har at gøre med voksne fra 18 år og op. Det er første gang, at Birgit Dinesen kaster sig ud i at have sin egen virksomhed - hun har i mange år været talepædagog ved kommunen.

- Jeg kunne godt tænke mig at slutte arbejdslivet af med noget, jeg selv kunne styre, og jeg har altid drømt om at nørde lidt ned i det med stemmer, fortæller Birgit Dinesen, der brænder for sit fag.

- Jeg er så fagligt sulten og ville så gerne nørde videre med det her. Selv om jeg rider og synger i kor og laver frivilligt arbejde, så var jeg slet ikke færdig, opsummerer hun.

Stemmen er en meget personlig ting at arbejde med, og det kan også være følsomt og grænseoverskridende især for unge at arbejde med.

- Identiteten ligger i din stemme. Man kan høre folks sindsstemninger på stemmen.

Nogle af dem, som Birgit Dinesen hjælper, er unge, der skal lære at blive trygge ved deres stemme og vejrtrækning i en eksamenssituation eller som oplever, at de nogle gange har svært ved at styre deres stemme.

Birgit Dinesen peger også på, at en del mennesker døjer med senfølger efter et Covid 19 forløb.

- Stemmen har måske været væk, vejrtrækningen besværet, og efter sygdomsforløbet er stemmen mere skrøbelig. Man ved endnu ikke helt præcist, hvor længe de forskellige senfølger efter corona varer, men vejledning, øvelser og behandling af stemmefunktionen kan lindre symptomerne og gøre stemmen mere robust, oplyser hun.

Corona har også haft en anden betydning, oplever Birgit Dinesen.

- Det er faktisk som om, folk har holdt vejret mentalt i to år. Man har ikke sunget igennem eller råbt højt, når man sidder til fest, for at undgå smitte. Man har ikke måttet synge i kirken, og det betyder faktisk, at nogle mennesker går rundt med en spænding, som har varet i to år, fortæller Birgit Dinesen.

I Stemme-stuen får man undervisning i 45 minutter af gangen, og der bliver gennemgået nogle øvelser. Man lærer også om god vejrtrækning.

Ofte optager vedkommende sig selv, så de kan høre, hvordan det lyder fra gang til gang.

Birgit Dinesen har også 20 års erfaring som lærer i folkeskolen og er uddannet talepædagog. Hun har i 20 år været ansat i PPR i Brønderslev Kommune som tale/hørepædagog.

- Jeg har været heldig at arbejde med både små og større børn, tosprogede børn, flygtningebørn og unge mennesker midt i en søgende del af livet, hvor både stemmer i overgang, generthed og udforskning af identitet fylder, oplyser hun.

Nu bliver det altså voksne i alle aldre, der kan få hjælp af Birgit Dinesen. Man kan også komme i Stemme-stuen på workshops i grupper.