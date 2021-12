Tanja havde aldrig forestillet sig, at hun kunne komme til at løbe

BRØNDERSLEV:- Jeg kunne overhovedet ikke løbe, og jeg havde aldrig troet, at jeg kunne løbe. Jeg har altid fået sidestik som barn, og jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg kunne komme til at løbe.

Sådan fortæller Tanja Sommer om de tanker, hun gjorde sig, inden hun kom med på løbeforløbet ”Fra sofa til seks kilometer på 12 uger”.

Dengang tog hun en beslutning og meldte sig til.

- Jeg var lidt for meget træt af at sidde hjemme og se serier. Jeg var bare blevet for doven til at komme op fra sofaen. Titlen med sofaen gav god mening for mig, og det var tid til at prøve noget nyt, husker Tanja Sommer.

Som altså mødte op til det forløb, der begyndte i august - og siden er der sket en hel masse.

I små bidder

Bag ”Fra sofa til seks kilometer på 12 uger” står Lise Lotte Houen og Karina Ramskov fra Brønderslev Wellness Center. Det første hold gik i gang i maj i år, og siden har der været flere hold igennem - i alt fire hold med 12-16 deltagere på hvert.

- Vi mødes til ti minutters ledopvarmning, og så er der 45 minutter med at løbe og gå, fortæller løbecoach Karina Ramskov, der er positivt overrasket over den store interesse for at være med.

Da det første hold blev søsat, måtte de to uger efter indlede et nyt hold samtidig med, så folk ikke skulle vente i 12 uger.

Deltagerne mødes i Hededelund Rhododendronpark i Brønderslev, og så går de stille og roligt i gang med at løbe efter et løbeprogram.

- Det er for folk, der altid har ønsket at lære at løbe, og som godt kunne tænke sig at komme ud at bevæge sig, fortæller Karina Ramskov.

Karina Ramskov understreger, at holdene er for deltagere i alle aldre og alle størrelser. Foto: Lars Pauli

I den første uge løber man et minut og går i fem minutter, og sådan bliver man ved i 45 minutter.

- Fra uge til uge kommer der lidt mere på, fortæller Karina Ramskov.

Samtidig kommer deltagerne med i en fælles facebook-gruppe, hvor de kan sparre med hinanden.

Forløbet omfatter også fire bodyscans i løbet af de 12 uger, hvor man kan følge udviklingen, og man indleder med en samtale om kost i hverdagen.

- Nogle kommer ikke kun for at løbe, men også for at tabe sig, fortæller Karina Ramskov.

Erfaringen er, at omkring halvdelen gennemfører programmet, mens andre mister motivationen eller går i stedet, fx hvis de får ondt i knæene af at løbe.

- Det var godt nok hårdt

Tanja Sommer husker godt første gang, hun var af sted til sin nye udfordring.

- Pyha, det var godt nok hårdt. Jeg pustede simpelt hen som en hvalros, smiler hun.

På forløbet mødes deltagerne en gang om ugen, og så skal de selv træne to gange yderligere hver uge.

- Der skal man have lidt disciplin. Jeg aftalte med mig selv, at jeg skulle gøre det onsdag og fredag eller lørdag. Der var jeg hård ved mig selv og tænkte, at det skulle jeg bare, fortæller Tanja Sommer.

Hun fik hjælp af en app, der guidede hende til, hvor længe hun skulle løbe, og hvornår hun skulle gå. Og hun holdt ved.

- Jeg var så indstillet på, at der skulle ske noget andet. Jeg var træt af det liv, jeg havde med at være doven. Det var sådan en forfriskning at komme herned og snakke med de andre, der var i samme situation, forklarer hun.

Det er vigtigt at deltagerne løber i deres eget tempo - og at man bygger på lidt efter lidt. Foto: Lars Pauli

Tanja Sommer fik også glæde af facebook-gruppen, hvor deltagerne på holdet opmuntrer hinanden. Og hun kom efterhånden i bedre og bedre form og kunne løbe længere og længere uden at gå. Det er sket i små bidder af gangen.

- Da jeg kom op på at løbe seks minutter, var det ved at være slemt, husker hun - men så satte hun løbeperioden op med 30 sekunder i stedet for at sætte det op til syv minutter på en gang.

- Så havde jeg lige rykket mig. Det synes jeg faktisk selv var lidt smart, smiler Tanja Sommer, der nåede til at kunne løbe de seks kilometer efter 12 uger som titlen lyder.

Ved afslutningen, som var en fælles begivenhed med diplomer og det hele, gik hun kun én gang.

Nu holder hun slet ikke gåpauser, når hun løber.

- Det har jeg lært ved at holde ved træningen. Det troede jeg aldrig nogensinde, at jeg ville komme til, fortæller Tanja Sommer.

Og det betyder meget for hende.

- Jeg har fået meget bedre livskvalitet. Jeg kan mærke, at jeg har en helt anden energi. Når jeg kommer hjem fra en løbetur, er jeg helt høj og kan næsten tage en hovedrengøring oveni. Det er også dejligt at komme ud og få frisk luft, fortæller Tanja Sommer.

Den oplevelse af at blive mere glad har Karina Ramskov også hørt fra andre, der har været med på forløbene.

For alle aldre og størrelser

Der kan være mange andre, der ligesom Tanja Sommer på forhånd har svært ved at tro på, at de kan komme til at løbe.

- Hjernen er ens største fjende, for man kan faktisk mere, end man tror, mener Karina Ramskov.

Hun understreger, at holdet er for alle aldre og størrelser. Der har deltaget folk fra 20 til 65 år, og folk skal løbe i deres eget tempo.

- Det nye hold, der begynder i januar, er også for folk, der vil ud at gå. Al bevægelse er godt, siger Karina Ramskov.

Det kan fx være, at nogle ikke kan holde til løb, men godt til gang. Dem er der også plads til.

- Alle kan være med. Meningen er, at man skal gøre det i sit eget tempo. Man skal ikke følge med de forreste, understreger hun.

- Det er ikke en konkurrence. Jo, med sig selv, supplerer Tanja Sommer, der også peger på, at man overhovedet ikke behøver at komme i det fedeste løbetøj.

Det starter et nyt hold med ”Fra sofa til seks kilometer på 12 kilometer” op 3. januar. Foto: Lars Pauli

- Det behøver man ikke. Man kan komme, som man er.

Det næste hold med ”Fra sofa til seks kilometer på 12 uger” går i gang 3. januar. Her skal man mødes hver mandag fra 16.30 til 17.30.

Man kan melde sig til via Brønderslev Wellness Centers hjemmeside.

Tanja Sommer har efter afslutningen af sine 12 uger holdt fast i at løbe, og hun er fortsat på et nyt hold.

- Det er for at holde fast i det fællesskab. Det kunne jeg godt blive ved med, siger hun.