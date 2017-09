Taxi-betjening hele døgnet

BRØNDERSLEV: Der er nu mulighed for at få et Taxi døgnet rundt i Brønderslev.

Kommunens teknik- og miljøudvalg har oprettet en ekstra bevilling. Den er tildelt Benny Vinkler Madsen, der vil køre under navnet CityCab.

Forleden meddelte Brønderslev Taxa, at de ikke kunne opretholde døgnbetjeningen.

Det kunne teknik- og miljøudvalget ikke acceptere. Efter et møde med Jørn Pedersen fra Brønderslev Taxa blev det besluttet, at der skulle oprettes en ekstra bevilling.

I ansøgningen er der stillet krav om, at den ekstra bevilling skal indgå i en vagtordning, der indebærer, at der er mulighed for at få en Taxi hele døgnet.

I forvejen har Brønderslev Taxa tre bevillinger. Der er nu fire.