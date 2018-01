Tegningerne er hjemme

BRØNDERSLEV: Tegninger af den gamle Brønderslev Bank, Bredgade 60 i Brønderslev, er nu kommet "hjem" til bankbygningen.

Arkivleder Poul Erik Andreasen fra Brønderslev Lokalhistoriske Arkiv har overdraget original-tegningerne fra 1916 til kontorchef Morten Bergulf og overassistent Marian Karlsson, der lover, at tegningerne vil få en værdig plads.

- Arkivet har fået indleveret originaltegningerne, hvorpå det er anført, at de er fra 1916, fortæller Poul Erik Andreasen.

- Vi har syv kopier af tegninger over bygningerne, men vi er da glade for at få original-tegningerne, siger kontorchef Morten Bergulf fra STAR.

Den gamle bankbygning rummer i dag STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kopierne fandt personalet fra STAR, da de rykkede ind i den gamle bankbygning.

Det er i år 100 år siden bygningen blev indviet som Brønderslev Bank.

Ifølge Kulturstyrelsens registrering hedder det blandt andet:

"Da bygningen blev bygget for Brønderslev Bank i 1918, kostede den 235.000 kr. at opføre. Den har siden 1918 haft forskellige funktioner og indretninger, men det originale loft med kalkmalerierne samt de to store marmorsøjler i banklokalet er bevaret.

Flere effekter fra den oprindelige bankfunktion findes også stadig i bygningen. Da bygningen havde funktion af bank, havde bankdirektøren sin lejlighed på 1.s al, mens kassereren og tjenestepigerne havde kamre på 2. salen.

I 1923 rammer en stor skandale banken, hvor tre landmænd tilsammen mister 170.000 kr. på grund af spekulative investeringer fortaget af bankdirektøren. Kort tid efter skandalen omkommer direktøren under mystiske omstændigheder i banken.

I dag kan man efter mørkets frembrud opleve at lys tændes pludseligt, skikkelser bevæger sig på trappen og døre åbnes og smækkes. Det siges, at det er bankdirektøren, der stadig bevæger sig rundt i banken".

- Der er medarbejdere i STAR, der har hørt mystiske lyde, men ingen har set noget, siger Morten Bergulf med et smil. Men beretningerne har da også fundet vej til Kulturstyrelsen.

Morten Bergulf har i øvrigt fået den positive meddelelse, at yderligere fire arbejdspladser flytter til Brønderslev i forbindelse med statens udflytning af arbejdspladser.