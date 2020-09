Testcenter vender tilbage til Dronninglund: Borgmester ser også gerne besøg fra oplandsbyer

BRØNDERSLEV:Hvis borgerforeningen i Dronninglund en dag skulle mangle et slogan, så kunne man måske overveje det mundrette ”Bedst i test” - i hvert fald kan der ikke være mange borgere, der ikke er blevet corona-testet, tilbage i byen.

Godt 4600 tests blev udført fra torsdag til søndag i sidste uge i kølvandet på de mange smittede i Dronninglund efter et Open by Night-arrangement for knap tre uger siden.

Og selv om smittetallet i Brønderslev Kommune har være faldende de seneste dage, så vender regionens mobile testcenter tilbage til Dronninglund Hallen den kommende weekend, både lørdag og søndag. Det sker efter anmodning fra Brønderslev Kommune.

- Selv om smittetallet er svagt faldende, så er det stadig et af de højeste i landet. Så vi skal arbejde videre med at teste og begrænse smittespredning. Der kan være borgere, der skal testes anden gang, men jeg håber også, at borgere fra Dronninglunds opland benytter sig af muligheden, siger Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard (V).

Onsdag eftermiddag viste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at smittetallet i Brønderslev Kommune de seneste syv dage var 64. Tallet specifikt for Dronninglund var 45 personer.

Det mobile testcenter i hallen vil have åbent både lørdag og søndag fra klokken 10 - 14. Man skal ikke bestille tid, og man skal være symptomfri.