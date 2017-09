Thomas Krog går ind i politik igen

BRØNDERSLEV: - Jeg har besluttet at stille op til regionsrådet - fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Det fortæller Thomas Krog (SF) fra Brønderslev. Velfærden halter gevaldigt på en række områder.

Offentligt ansatte bliver nedslidt i et omfang, der går ud over kvaliteten. Alligevel er skattelettelser på dagsordenen. Selv socialdemokraterne støtter at tage penge fra kontanthjælpen og bruge dem på billigere biler. Derfor er der lige nu mere end nogensinde brug for, at vi er nogle, der fremhæver, at mennesker er den vigtigste ressource i vores samfund. Vi skal som mennesker passe på hinanden. Som politikere skal vi prioritere investeringer i sundhed og velfærd. Det vil jeg gøre som kandidat til regionsrådet for SF - selv om jeg ved, at det også har omkostninger, når jeg nu igen kaster mig ind på den partipolitiske kampplads.

Jeg har tidligere været medlem af såvel amtsrådet som regionsrådet. Jeg havde en kort periode i Folketinget, og senest var jeg formand for Social- og sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune. De sidste knap fire år har jeg brugt på handicappolitik som politisk konsulent i Muskelsvindfonden. Et arbejde jeg fortsætter med, hvis jeg bliver valgt til regionsrådet.

Som menneske er jeg lyttende og vedholdende. Jeg lytter, så det kan høres og er ikke bange for at tale lokalområdets sag. F.eks. er jeg ikke i tvivl om, at Brønderslev Rehabiliteringscenter skal styrkes og det fantastiske sundhedshus i Brønderslev skal udnyttes bedre.

- Jeg vil arbejde for bedre arbejdsvilkår for regionens ansatte, så vi mindsker antallet af nedslidte og sygemeldte og derved sikrer bedre kvalitet for brugerne.

- Dertil kommer, at jeg mener, pårørende skal inddrages langt mere. I de fleste tilfælde er de pårørende en ressource, man kan dyrke og bruge.

- Min holdning er, at regionen skal tage sin del af ansvaret for et rummeligt arbejdsmarked, så også mennesker med nedsat erhvervsevne får en plads i helheden.

- Jeg vil arbejde for at der ved råstofudvinding tages bedre hensyn til drikkevandssikring og at regionen øger brugen af genbrugs- og nedbrydningsmaterialer til fremtidige bro- og vejbyggerier.- Endelig mener jeg, at Jeg vil arbejde for at tanken om en motorvej over Egholm droppes til fordel for et ekstra tunnelrør.