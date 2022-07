Thomas lavede maden, da "Landmand søger kærlighed" skulle optages

- Jeg ved ikke hvordan de fandt frem til mig, men det var da meget sjovt at levere til en populær tv-udsendelse.

Det siger Thomas Sletten, som fik en lidt usædvanlig ordre i midten af maj måned, hvor tv-holdet bag "Landmand søger kærlighed" skulle have noget at spise.

- De var i gang med at optage lidt øst for Østervrå, og skulle have mad til 8-10 mennesker - både middagsmad og aftensmad. Og de slog fast, at de skulle have store portioner, fortæller Thomas Sletten, som kunne fortælle tv-holdet, at de så var kommet til den rigtige landsdel, hvor store portioner er standard.

Den første levering, som Thomas leverede ud, var 19. maj. Tv-holdet var så tilfredse med maden, at de gerne ville have leveret de efterfølgende tre dage, men her måtte Thomas fortælle dem, at det var rigeligt langt at køre for at levere så få kuverter.

- Vi havde supertravlt i forvejen med studenterfester og alt muligt andet, så de gik med til, at de selv skulle hente, siger han.

Og maden - det var den mad, som Thomas Sletten i forvejen er kendt for i Brønderslev og omegn.

- De fik bl.a. salater, kartofter, forskellige slags kød, lasagne, mørbrad gryde, smørrebrød ... sådan lidt af hvert. Og de var så tilfredse, at de skrev en venlig hilsen på min Facebook-side som tak, fortæller Thomas Sletten, som håber på nye udsendelser og ordrer.

- Jeg er i hvert fald ret sikker på, at man i Vendsyssel altid kan finde en landmand, der søger kærlighed, siger Thomas Sletten, som formoder, at udsendelsen fra Østervrå-kanten bliver sendt i løbet af efteråret.