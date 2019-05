Tid til sjov: Socialdemokrater gav den gas til Hjallerup Marked

HJALLERUP: Der er ingen tvivl om, at de politikere, der håber på et godt valg til folketinget onsdag den 5. juni, har rygende travlt her midt i valgkampen. I den anledning var Mette Frederiksen (S) og Ane Halsboe Jørgensen (S) torsdag taget til Hjallerup Marked i forsøget på at kapre stemmer.

Men der blev også tid til lidt sjov og spas, da Radio Nordjyske Live præsenterede Maria Bramsen og Anne Dorthe Michelsen, kendt fra Tøsedrengene og Ray Dee Ohh, i Markedsteltet.

De to politikere var i hvert fald friske på at give hjernen lidt ro og i stedet danse lidt med til nogle af de kendte numre.

Om Mette Frederiksen og Ane Halsboe Jørgensen også bliver hængende i teltet, når ANR Live senere disker op med blandt andre Faustix, Hedegaard og Martin Jensen, må tiden vise.