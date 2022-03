Tidligere sygehus skal huse ukrainske kvinder og børn på flugt fra krigen

DRONNINGLUND:Ukrainske kvinder og børn, der kommer til Nordjylland fra krigen i deres hjemland, får fremover et fast sted at være.

Det lukkede sygehus i Dronninglund bliver fra onsdag 6. april klargjort, så der i løbet af uge 15 kan ankomme beboere fra det krigsramte land.

Det er Vesthimmerland Kommune, som står for opgaven med ukrainske flygtninge i Nordjylland, og kommunen har altså nu lavet et samarbejde med ejeren af sygehuset samt med Udlændingestyrelsen.

Sygehuset vil have plads til 350-400 flygtninge, skriver Brønderslev Kommune i en pressemeddelelse.

Opfordring fra borgmester

Borgmester i Brønderslev, Mikael Klitgaard, opfordrer alle til at tage godt imod de ukrainske flygtninge.

- Vi har et tæt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, og jeg kunne da også godt forestille mig, at de lokale borgere kan hjælpe til frivilligt på centeret. Måske der endda er nogle fra Ukraine i nærområdet, som kan hjælpe, siger han og fortsætter:

- Der har vi også behov for at hjælpe børnene med at falde til i institutioner, i fritidslivet og så videre. Sammen med Vesthimmerlands Kommune planlægger vi at holde et borgermøde i Dronninglund i nærmeste fremtid.

Det er planen, at sygehuset skal holdes i drift i minimum seks måneder, og at det vil blive bemandet med personale fra Vesthimmerland Kommunes øvrige centre.

Der vil også blive indledt en intensiv jagt på medarbejdere til netværks-, sundheds- og serviceområdet, skriver Brønderslev Kommune.

Solgt i 2021

Fra 1895 og helt frem til 2015 var de bygninger, som nu skal huse kvinder og børn fra Ukraine, sygehus i Dronninglund. Men efter lukningen i 2015 gik der lang tid, før region Nordjylland fandt ud af, hvad der skulle ske med dem.

I januar 2019 blev sygehusets bygninger sat til salg af Region Nordjylland, og selvom støtteforeningen Dronninglund Sygehus' Støtteforening gjorde alt, hvad de kunne, for at give lokalsamfundet sundhed på en eller anden måde i form af et sundhedshus eller et bosted for unge med senhjerneskader, men lige lidt hjalp det.

Efter lukningen og frem til juni 2019 lejede udlændingestyrelsen cirka 6000 kvadratmeter til et asylcenter. Derudover lejede Alles Lægehus og Aalborg Kommune også omkring 500 kvadratmeter.

I 2021 blev sygehuset så solgt til tre forskellige købere.

Sygehusbygningerne blev solgt til MVE Holding ApS, mens en funktionærbolig blev solgt til Fonden Føniks og HT & AL Holding ApS. Et ubebygget jordareal sælges til selskabet KS Ejendomme.