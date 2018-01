Til kamp mod tyve

ØSTER BRØNDERSLEV: Borgerne i Øster Brønderslev tager nu kampen op mod indbrudstyve. Borgerne melder sig på stribe til ordningen med nabohjælp. Det er en følge af et borgermøde med 120 deltagere.

Én af de mange opfordringer til borgerne fra vicepolitikommissær Kaj-Verner Jensen fra Nordjyllands Politi var netop nabohjælp. Dertil kommer lys, masser af lys. Begge dele er indbrudstyvenes fjender.

Øster Brønderslev har været hårdt plaget af indbrudstyve. 22 indbrud på få måneder. Det er specielt gået ud over Bålhøj, Hvilshøjvej og Danserhøj.

Kaj-Verner Jensen mener, at Øster Brønderslev er hårdt plaget, fordi byen ligger tæt på motorvejen. Han sagde, at der er et mønster i indbruddene i Vendsyssel, nemlig, at de byer, der er hårdest ramt, alle er placeret tæt på Hirtshals-motorvejen. Næsten alle indbrud er sket mellem kl. 17 og 21, hvor tyvene ser, at ingen er hjemme. Kaj-Verner Jensen sagde, at noget af det, der virker bedst er, at der ser beboeligt ud.

- Tænd lys, gerne lys med batterier, der ligner stearinlys. Og lad være med at lade reklamer sidde i postkassen og nye affaldsposer sidde fast i låget. Lav en aftale med naboen, der også kan køre sin ene bil op i indkørslen.

Mange af indbruddene er sket af østeuropæere. Mobiltelefoner, der er stjålet i landsdelen, er sporet to dage efter til Litauen.

- Ser I personer I ikke kender, så gå ud og spørg venligt, om I kan hjælpe med noget. Så kan man da også på sproget høre, hvilken nationalitet, han er.

- Men tag ikke kampen op med indbrudstyve. Ring til politiet, pointerede han. Mange er generte til at gå ud, hvis de ser en fremmed person. Men det skal man ikke være.

Kaj-Verner Jensen har spurgt mange indbrudstyve, hvorfor de har valgt netop det hus, de er brudt ind i. 12 ud af 18 er blevet skræmt væk af nabohjælp, og har valgt at begå indbrud i en anden gade.

Kaj-Verner Jensen undrer sig over, at borgere ikke er mere mistænkelige, end tilfældet er.

- Forleden, da vi ransagede på otte adresser i Brønderslev i jagten på narko, gik politifolk gennem byen med PH-lamper og et maleri på 2,5 gange 1,5 meter. Ikke en eneste borger foretog sig noget.

Omkring forslaget om peberspray sagde Kaj-Vener Jensen, at hans personlige mening er, at det ikke er en god idé.

- Hvis tyve ved, at der ligger en peberspray i ethvert natbord, tager de måske andre ting i brug. Og tyve kan jo også købe peberspray.