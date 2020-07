To brande på samme landejendom: - Det ser mærkeligt ud

DYBVAD:To brande på samme landejendom på under et døgn virker så mistænkeligt, at politiet nu kigger nærmere på brandene for at se, om de kan være påsatte.

Onsdag morgen kort før klokken 07.30 var der ild i et stuehus på en landejendom på Hugdrupvej nær Dybvad. Ilden havde fået så godt fat, at flammerne stod op fra taget, og det tog omkring en halv time, før beredskabet havde fået nedkæmpet flammerne.

Men dagen før klokken 15.26 havde der også været brand på ejendommen. Her var branden dog ikke så voldsom og begrænsede sig til en stikkontakt og en trappe, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Men efter anden brand i stuehuset, der er under renovering, blev politiet og beredskabet mistænksomme.

- Det ser mærkeligt ud, og derfor er der nogle ting, der skal undersøges nærmere, og vi skal have lavet nogle brandtekniske undersøgelser på stedet, siger Per Jørgensen.