KLOKKERHOLM: Vendsyssel fik to danmarksmestre ved DM i traktortræk i Klokkerholm.

I standardklasse 4400 kilo opnåede Lasse Jacobsen et danmarksmesterskab på sin Valmet 8200 med 96,3 meter efter at have opnået full pull (100 meter).

I standardklasse 3500 kilo blev Jimmi Pedersen fra Dronninglund danmarksmester i Valmet 905 Blakout med 108,09 meter.

Vendelboerne placerede sig i øvrigt godt.

I standardklasse 3500, max. 4 cylindre, opnåede Jesper Nikolajsen, Hjørring, en andenplads i standardklasse 3500 kilo, max 4 cylindre, på Deutz 7006 Vild Ting, med full pull og 81,81 meter.

I standardklasse, 5700 kilo blev det til en tredjeplads til Brian Hermansen en tredjeplads på sin Fiat 1500 med full pull og 23,53 meter.

I standardklasse 9000 kilo blev det til en andenplads til Joachim Klovnhøj fra Brønderslev på sin John Deere 7810 med full pull og 95,2 meter.

I standardklasse 14.000 kilo opnåede Christoffer Ulrich en tredjeplads på sin Fendt 939 med full pull og 93.06 meter.