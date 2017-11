To indbrud i Dronninglund

BRØNDERSLEV: Nordjyllands Politi har modtaget to anmeldelser om indbrud i villaer i Dronninglund - der er blot 600 meter i fugleflugt mellem husene, så politikommissær Peter Skovbak vurderer, at det kan være samme gerningsmand. I den ene villa - på Gæråvej - er der stjålet smykker og en bærbar computer. I den anden på Perikumvej er der blot stjålet smykker. Begge steder er tyven kommet ind ved at bryde et vindue op. Indbruddene er blevet opdaget mandag eftermiddag.