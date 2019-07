To indbrud kan have samme gerningsmand

BRØNDERSLEV/HJALLERUP: Lokalpolitiet i Frederikshavn efterforsker fire indbrud, hvor de to fandt sted på samme vej. Det var på Kærholtvej i Hjallerup i sidste uge.

I tidsrummet fra onsdag til fredag blev der brudt ind i en villa og stjålet to bærbare computere og nogle smykker. Og lørdag blev der så også anmeldt et indbrud på samme vej, som kan have fundet sted i samme tidsrum. Her blev der formentlig også stjålet smykker.

- Det vil være nærliggende at gå ud fra, at det er samme gerningsmand, siger politikommissær Peter Skovbak.

To indbrud i villaer i Brønderslev minder også meget om hinanden.

Lørdag opdagede en person, der passede hus for en familie på ferie, at der havde været indbrud. Det var i Mossøparken. Her blev et vindue brudt op, og der var rodet rundt i nogle smykker, så der mangler muligvis nogle, når det bliver gjort endeligt op.

Natten til lørdag blev der også brudt ind gennem et vindue i en villa på Skovskadevej i Brønderslev.

Her gik en alarm klokken 03.28, og muligvis har alarmen skræmt gerningsmanden væk. I hvert fald blev der ikke stjålet noget.