To indbrud: Ventilation og krigseffekter stjålet

SERRITSLEV/HJALLERUP:Tyveknægte har de seneste dage været på spil to steder i Brønderslev Kommune.

I tidsrummet fra 29. september til 6. oktober har der været indbrud på en ubeboet landejendom på Underårevej lidt nordøst for Serritslev.

Her er tyveknægte først brudt ind gennem en stalddør og derfra videre ind i stuehuset. Herfra er der stjålet højttalere og effekter - feltflasker, hjelme og den slags - fra krigens tid, som husets tidligere beboer var samler af.

I tidsrummet fra 5. til 8. oktober har der også været indbrud i et hus, der er under opførelse på Markedsbakken i Hjallerup.

Herfra blev der stjålet et ventilationsanlæg af mærket Dantherm til en værdi af 30.000 kroner. Og tyvene lod det ikke blive ved et indbrud. Søndag 11. oktober var der igen indbrud på adressen - denne gang i garagen, hvorfra der er stjålet de vinduer, som skulle i det nye hus.

- Tyvene har angiveligt brugt de sugekopper, som man flytter vinduer med, til også at fjerne de stjålne vinduer, forklarer politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Han kalder det "nærliggende" at tro, at der er tale om samme gerningsmand eller mænd til de to indbrud i Hjallerup og vil gerne høre fra eventuelle vidner, der måtte have set mistænkelig opførsel på Markedsbakken.