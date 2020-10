To minutters indkøb uden at betale: Se hvad Allan tog fra hylderne

ØSTER BRØNDERSLEV: Hvad kan man egentlig nå på to minutter?

I hvert fald at børste tænder. Det fortalte tandlægerne da samfulde folkeskoleelever i undertegnedes ungdom.

Vel også at spise en hotdog eller synge halvdelen af nationalsangen.

Men man kan også handle ind for 4.938 kroner og 64 øre i et supermarked.

Og det var lige præcis hvad Allan Sindbæk, som bor med sin kone Heidi og deres to børn Taiz og Lea i Øster Brønderslev, gjorde i den lokale Spar fredag formiddag.

Det endda uden at familien skulle have en eneste krone op ad lommen.

Allan havde nemlig på et skrabelod vundet en landsdækkende konkurrence, og er én blandt 10 heldige, som får lov at tømme en Spar på to minutter.

Reglerne

Slaget stod som nævnt fredag formiddag, og reglerne var ret simple.

Der måtte ikke tages tobak, medicin eller spiritus. Og med en øvre grænse på tre af hver ting. Ellers var det bare at slå sig løs på de 120 sekunder, der var til rådighed med indkøbsvognen.

- Jeg er spændt på, hvad han vælger. Allan er jo kunde her i butikken, så han kender den. Jeg vil tro, at han kan nå at samle ind for en 3-4000 kroner, spåede Jan Jæger, der er indehaver af Spar i Øster Brønderslev, inden Allan blev sluppet løs.

Jan Jæger overrækker Allan Sindbæk en lille ekstragave. Med er også Allans kone Heidi og deres børn Taiz og Lea. Foto: Martél Andersen

- Jeg bor lige tæt ved, så jeg kender butikken. Men jeg har da været oppe og studere et par gange, og lagt en slagplan og en rute på forhånd, fortalte den forventningsfulde vinder, inden turen gennem butikken.

Med sig havde han sin kone Heidi og deres to børn Taiz og Lea, som i dagens anledning havde fået fri fra skole.

Lea håbede, der ville ryge Pringles i kurven, mens Taiz grinede lidt, da han sagde, at han håbede på Monster (energidrik, red.) og øl.

Der røg et par ekstra pakker med i vognen, som ikke lige var på den oprindelige liste. Det var bare bonus. Foto: Jakob Frey

- Vi kan fejre kobberbryllup næste måned, så mon ikke der også ryger noget i kurven til den anledning, supplerede Heidi.

Kød, slik og elektronik

Lidt i elleve gik starten.

Bevæbnet med en indkøbsvogn og en stålfast slagplan satte Allan Sindbæk i rask fart kurs mod køledisken.

På vejen røg der nogle strategisk udvalget chokolade-kalendere i kurven. Sammen med en masse slik, øl og sodavand.

Der blev langet både roastbeef, mørbrad og okseklumper ned i trådnettet. Barbergrej og elektronik blev det også til sammen med en større klump bacon, som egentlig ikke var en del af slagplanen.

- Spar har godt kød, så det vidste jeg, at jeg ville gå efter, fortalte Allan Sindbæk med pulsen oppe efter endt indkøb.

Så meget kan man få på 2 minutter

Han havde i øvrigt omkring 10 sekunder tilbage, da han nåede kassen.

- Det gik hurtigere, end jeg havde forventet at komme rundt. Og jeg fik mere end jeg havde regnet med. Så nu er der masser af slik til aftenens Disney Sjov, siger vinderen med et stort smil, der fortæller, at han havde haft en rigtig sjov formiddag.

Og tingene til børnene - jo, øllene var der jo, men Pringles nåede ikke cuttet.

Men det gjorde de så alligevel, da Jan Jæger efter den hæsblæsende runde kom ud med fem pakker af de ønskede chips, og lagde dem i favnen på Lea, da familien pustede ud udenfor i det kølige oktobervejr.