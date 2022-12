To nye chefer til Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV:Enige ansættelsesudvalg har ansat Kristine Fooken Jensen som ny skole- og dagtilbudschef samt Lone Hestvang som ny børne- og familiechef i Brønderslev Kommune.

De tiltræder begge deres stillinger 1. februar 2023, oplyser kommunen.

Direktør for børn- og kultur, Vibeke Post Madsen, er meget tilfreds med at have fundet de rette chefer til stillingerne, lyder det:

- De kommer begge med en bred og solid faglig samt ledelsesmæssig erfaring, som de kan sætte i spil i Brønderslev Kommune. Jeg er sikker på de sammen med resten af området vil kunne videreføre og videreudvikle gode rammer for børn og familier i vores kommune.

Kristine Fooken Jensen glæder sig til at komme tilbage til det nordjyske:

- Jeg er glad for, at jeg har fået muligheden for at stå i spidsen for skole- og dagtilbudsområdet i Brønderslev Kommune. Jeg glæder mig til, i samarbejde med politikere, ledere, medarbejdere samt børn og forældre, at skabe de bedste lærings- og trivselsmæssige rammer for alle børn, siger hun.

Kristine kommer fra en lignende stilling i Skive Kommune. Hun har tidligere været skoleleder i Jammerbugt Kommune og chef/leder i Hjørring Kommune samt på UCN.

Lone Hestvang har tidligere været chef i Vesthimmerland Kommune og haft en lederstilling i det tidligere Nordjyllands Amt. Arkivfoto: Kurt Bering

Også Lone Hestvang glæder sig til skiftet:

- Jeg glæder mig til at blive chef i Brønderslev. Jeg brænder for børne- og familieområdet, og det er vigtigt for mig, at vi som kommune i et tæt samspil med børn og familier, skaber de bedst mulige opvækstbetingelser for alle børn.

Lone kommer fra en lignende stilling i Frederikshavn Kommune. Hun har tidligere været chef i Vesthimmerland Kommune og haft en lederstilling i det tidligere Nordjyllands Amt.

Begge de nye chefer har mange års erfaring fra deres respektive fagområder og et bredt fagligt kendskab til hele området.

Det skriver Brønderslev Kommune i en pressemeddelelse.