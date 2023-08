To små børn: Bliver selvstændig af hensyn til familielivet

Manden driver tømrer-virksomhed, og den lille familie tæller to små børn: Alberte på et år og Oscar på to år.

Så umiddelbart skulle man måske ikke tro, at Jeanette Borregaard Nielsen også tørster efter at drive egen virksomhed med alt, hvad det indebærer - men det er ikke desto mindre tilfældet:

Mandag 14. august slog hun dørene op for Hairstudio by Borregaard på Skjoldborgsgade i Brønderslev.

Jeanette har været frisør i 11 år. Foto: Martin Damgård

Sparer transport

- Årsagen er, at det er mere fleksibelt, når jeg er selvstændig. Så kan jeg i højere grad tilrettelægge min arbejdsdag efter børnenes behov, fortæller Jeanette Borregaard Nielsen.

Konkret betyder det, at hun et par dage om ugen har længe åbent - helt frem til klokken 19 om torsdagen - hvor manden henter børn.

De andre dage lukker hun klokken 16, så hun har mulighed for at hente - til gengæld åbner hun allerede klokken otte om morgenen.

Salonen hedder Hairstudio by Borregaard. Foto: Martin Damgård

- Så har folk mulighed for at blive klippet, inden de eksempelvis skal møde ind på job i butik. Og det har jeg allerede fået positive reaktioner på, fortæller Jeanette Borregaard Nielsen.

Foreløbig holder hun lukket om lørdagen, men når lejligheden byder sig - eksempelvis når det er sæson for konfirmationer og julefrokoster - vil døren også blive åbnet der.

Salonen er åbnet på samme matrikel, hvor gemalen Martin Nielsen driver tømrerfirmaet Lars Jensens Eftf. - og hvor familien Nielsen har bopæl.

Senere på måneden holdes reception i salonen. Foto: Martin Damgård

- Det betyder også, at jeg ikke skal bruge tid på transport til og fra arbejde, påpeger Jeanette Borregaard Nielsen, der ellers har arbejdet i salon i Aalborg.

En tur på plejehjem

Hun har været frisør i 11 år og stammer oprindeligt fra Vestbjerg - men har de seneste syv år boet i Brønderslev.

Og faget fylder en del i familien: Jeanette Borregaard Nielsen har nemlig også en søster, der arbejder som frisør i Gug, ligesom hun gennem mange år er blevet klippet af sin mors kusine, der er selvstændig frisør på egen bopæl i Gistrup.

Foto: Martin Damgård

En gang om ugen skal hun også på besøg for at klippe de ældre på friplejehjemmet Vivaldi i Brønderslev.

Selv om der er mulighed for online-bestilling i salonen, så er man altid velkommen til at stikke hovedet indenfor for at høre, om der er tid til en omgang med saksen, understreger Brønderslevs nye frisør.

Jeanette Borregaard Nielsen holder åbnings-reception lørdag 26. august i salonen fra klokken 14 til 17.